Vacanze ad Andalo: le 4 caratteristiche dell'hotel perfetto

Andalo è una località del Trentino Alto Adige molto gettonata, non solo nel periodo invernale vista la vicinanza con le piste da sci della Paganella, ma anche in estate. Trovandosi a ridosso delle Dolomiti di Brenta infatti, Andalo è un ottimo punto di partenza per escursioni in mountain bike e trekking. Gli scenari paesaggistici che si possono ammirare da queste parti sono davvero strepitosi e vale quindi la pena organizzare una vacanza da queste parti, in tutte le stagioni dell'anno! Fortunatamente non si tratta di una località particolarmente cara se confrontata con altre del Trentino, ma per essere sicuri di trascorrere un soggiorno indimenticabile è importante prenotare l'hotel perfetto. Ce ne sono diversi ad Andalo, ma se volete una dritta in tantissimi consigliano il family hotel www.gruppobrenta.it che offre tutti i servizi indispensabili per vivere un'esperienza da sogno. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e quelle che qualsiasi hotel dovrebbe avere per garantire il meglio.

#1 Posizione comoda

La posizione è sempre importante perché quando si è in vacanza si cerca di spostarsi in auto il meno possibile. Vale quindi sempre la pena controllare dove si trova l'hotel prima di prenotare, in modo da capire se sia comodo e vi siano tutti i servizi nelle vicinanze. Ad Andalo, conviene scegliere una struttura che non disti troppo dal consorzio Ski della Paganella, almeno in inverno: in questo modo si possono raggiungere le piste anche a piedi senza troppi problemi.

#2 Servizi dedicati ai bambini

Se viaggiate con tutta la famiglia, vi conviene optare per un family hotel perché queste strutture sono in grado di offrire dei servizi appositamente pensati anche per i più piccoli. Mini club, menù personalizzati per i bambini e concordati preventivamente con i genitori, attività, laboratori e giochi. Tutte queste sono cose che si trovano sempre in un family hotel e che rendono la vacanza indimenticabile anche per i più piccoli.

#3 Centro benessere e zona relax

Ad Andalo si trascorrono spesso molte giornate all'aria aperta ed è il luogo perfetto per chi ama la natura ma anche per gli sportivi. Le attività da fare sono tantissime in ogni periodo dell'anno ma potersi rilassare in un centro benessere nel proprio hotel a fine giornata è un grande plus. Sono diverse le strutture che ad Andalo offrono questa possibilità e conviene sempre prenderle in considerazione perché spesso si sottovaluta ma può fare la differenza.

#4 Ristorante con piatti tipici

Molti hotel di Andalo non hanno un proprio ristorante e questo è un aspetto che conviene valutare. La cosa migliore da fare sarebbe scegliere un albergo che offra anche il servizio di ristorazione, meglio ancora se fatto seguendo la tradizione culinaria trentina. Alcuni hotel propongono addirittura delle cene tipiche (solitamente organizzate una volta a settimana) per i propri ospiti. Se poi avete problemi di intolleranze o seguite diete particolari naturalmente vi consiglio di controllare che il ristorante sia in grado di assecondare le vostre esigenze con delle proposte studiate appositamente. Poter assaggiare la cucina trentina in albergo è sicuramente un vantaggio.