Sabato 3 agosto, alle 21.30, presso la Piazza della Rossa di Busca, quarto e ultimo appuntamento della rassegna estiva a ingresso libero "Sì di Venere - Teatri d'Estate" con lo spettacolo "Fresche Magie" del Mago Pongo.

Una serie di coinvolgenti siparietti adatti ad adulti e bambini messi in scena da un mago pasticcione: non sempre i suoi trucchi funzionano al primo colpo, spesso perde o fa cadere la sua attrezzatura magica, ma in qualche strano modo riesce sempre a stupire tutti.