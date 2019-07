Albisola, tanti splendidi eventi fino a domenica 4 agosto

Di seguito gli eventi in programma ad Albisola Superiore, fino a domenica 4 agosto

Martedì 30 luglio, centro storico di Albisola Capo, dalle ore 19.00

Capo di Notte – La cena del pescatore

La notte bianca di Albisola: grande festa nel borgo di Albisola Capo con 21 punti ristoro, shopping, musica dal vivo, animazione per bambini e molto altro...Il fulcro dell’evento, che interessa via Colombo, via IV novembre, corso Ferrari e la passeggiata E. Montale sono i menù proposti da ristoranti, bar e bagni, da gustare comodamente seduti, oppure da asporto. Le serate saranno impreziosite da presentazione moda, intrattenimento musicale shopping serale. Partecipano all'evento l'associazione Come una Volta e la Croce Verde di Albisola con CROCEROPOLI, giochi ed intrattenimento per bambini. In esposizione anche le mitiche Fiat 500 del gruppo Senza Sprescia di Savona.

Martedì 30 luglio, Terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.15

Quattro zampe in passerella

Sfilata canina di beneficenza in sostegno del canile di Savona, a cura di ASD Barrabrava41

Mercoledì 31 luglio, Piazza Scacchiera, ore 21.30

Dimostrazione tecnica di Tai Chi

A cura ASD Fiore d’Inverno.

Mercoledì 31 luglio, Terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.15

I Mitici anni ‘60

Concerto a cura di Voice Lab. Ad accompagnare gli allievi sui più famosi successi degli anni 60 ci saranno:

Danilo Cazzulo alle tastiere

Luigi Pesce alla chitarra

Simone Perata al basso

Daniele Crisafulli alla batteria

Da giovedì 1 a sabato 3 agosto, centro storico di Albisola Superiore, dalle ore 19.00

#Liguritudine e dintorni

Da giovedì 1 a sabato 3 agosto, in via della Rovere, nel centro storico di Albisola Superiore, appuntamento con la quinta edizione di “#Liguritudine e dintorni” un evento dedicato alla gastronomia e alle tradizioni liguri. Dieci sono i ristoratori e le associazioni partecipanti, che prepareranno piatti e menù, con la formula dello street food.

Oltre al percorso gastronomico, un ricco programma di eventi collaterali: mostre di foto, arte ed artigianato, libri, giochi gonfiabili, animazione per bambini e musica. Ecco il dettaglio delle tre serate

Giovedì 1 agosto

Ore 20.30 Giocosamente: ludobus con giochi ed animazione, a cura di CEA Riviera del Beigua (largo Gavotti)

Ore 21.00 Sotto il Gazebo: laboratorio creativo a cura dell’artista Cristina Sosio (vico Piazza, cartolibreria Sopra le Righe)

Ore 21.30 Musica dal vivo con Studio 54 disco band (piazza della Palma)

Venerdì 2 agosto

Ore 20.30 La storia nel piatto: laboratorio creativo sul cibo, a cura di CEA Riviera del Beigua (via Vittorio Veneto)

Ore 20.30: In una Notte di Mezza Estate (costruiamo un teatrino delle ombre per raccontare le nostre storie al chiaro di luna) a cura di Barbara Cerutti (via Vittorio Veneto)

Ore 20.30: dimostrazione del Gruppo Cinofilo I Lupi (largo Gavotti)

Ore 21.00 Angela Cascio presenta il libro per bambini Cosa dovrei dire io? Storie, musica, risate… (vico Piazza, cartolibreria Sopra le Righe)

Ore 21.30 Musica con Super Mario Dj (piazza della palma)

Ore 21.30 Sotto il Gazebo: laboratorio di cucina creativa con Silvia Grassini di Cucina WOW (vico Piazza). Prenotazione obbligatoria presso Cartoleria Sopra le Righe (348/7766325). Costo 10 €.

Sabato 3 agosto

Ore 20.30 Croceropoli, a cura di PA Croce Verde (largo Gavotti)

Ore 20.30: Sopra e sotto il mare: laboratorio di cucina creativa a cura di Silvia Grassini, food artist CucinaWOW. Max 12 bambini da 6 anni.

Prenotazione obbligatoria presso Cartoleria Sopra le Righe (via Vittorio Veneto)

Ore 20.30: Terra genera Arte (tanti modi per usare la terra e creare con la natura) a cura di Barbara Cerutti (via Vittorio Veneto)

Ore 21.00 Sotto il Gazebo: laboratorio creativo a cura dell’artista Cristina Sosio (vico Piazza, cartolibreria Sopra le Righe)

Ore 21.30 Musica con Super Mario Dj (piazza della palma)

Sabato 3 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica, a cura di Consorzio La Piazza

Domenica 4 agosto, Terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.15

Al chiaro di Luna

Sfilata di moda a cura dell'ASD BarraBrava41