Due serate di cinema in Sala Olivetti a Beinette

La Biblioteca di Beinette, l’Associazione AttivaMente, il Comune, terminano l’iniziativa cinematografica, il Cinema all'aperto, in realtà, per intuibili motivi pratici proposto nel Salone Olivetti (accanto alla biblioteca), attrezzato.

Dopo il debutto del 9 luglio, con "Il GGG" di Steven Spielberg, e la pausa per il Palio dei Borghi, martedì 23, sempre davanti ad ottimo pubblico, si è proseguito con "Se Dio vuole", di Edoardo Falcone, con Marco Giallini ed Alessandro Gassmann, nel 2015, storia di crisi umane, spirituali e famigliari, con finale sospeso e pieno di speranza, scontro generazionale e di modi di intendere la vita. Il primario ospedaliero, laico e di sinistra, dal carattere non certo facile, si trova ad aver a che fare con figlio che pensa di diventar prete, con moglie insoddisfatta, con figlia e genero che lo lasciano molto perplesso, con un prete alternativo dal passato turbolento... Una trama divertente, anche leggera, con macchiette, estiva, pur di un certo impegno, per far riflettere, su contraddizioni, cambiamenti esistenziali, complessità umane.

Il 30, martedì, si terminerà con "Wonder", di Stephen Chbosky, protagonisti Julia Roberts Jacob Tremblay e Owen Wilson (del 2017, storia, a lieto fine, della difficile integrazione di un bambino reduce da lunga malattia in una classe scolastica americana).

I biglietti saranno consegnati a partire dalle 21, con ingresso gratuito sino all’esaurimento dei posti. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o telefonare allo 0171.384857. La Biblioteca ha, finalmente, invitato a partecipare alle serate del mercoledì, anche di socializzazione, dalle 20 alle 22, prima della abituale chiusura estiva, dal 6 al 26 agosto.