Festival del Sorriso di Cuneo: Cacioppo e Sperandeo ospiti domenica 22 settembre in Piazza Virginio

Altri due grandi ospiti vanno ad aggiungersi al programma del Festival del Sorriso che si terrà a Cuneo il 20,21 e 22 settembre.

Tony Sperandeo sarà in Piazza Virginio domenica 22 settembre alle ore 16.30. Il grande attore drammatico italiano (vincitore del premio come miglior attore non protagonista ai David di Donatello 2001 per il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film "I cento passi") ha il cabaret nel cuore e non vede l’ora di far divertire tutti i partecipanti.

Subito dopo, alle ore 17.15, sarà la volta di Giovanni Cacioppo, notissimo comico diventato famoso grazie a Zelig, Colorado Cafè e Mai dire Martedì: le sue esibizioni riescono a far ridere fino alle lacrime tutto il pubblico.

“Stiamo completando il palinsesto - commenta il patron del Festiva Andrea Girard - grazie anche alla generosità di sponsor come LPM, azienda di Mondovì leader nelle strutture prefabbricate che da quest’anno ci ha dato fiducia permettendoci di ampliare la nostra manifestazione e mantenere gratuiti tutti gli spettacoli e gli incontri. Ci vediamo a Cuneo, portatevi il vostro sorriso migliore!”.