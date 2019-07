Scuolorando compie 10 anni e inaugura la nuova sede a Spinetta, frazione di Cuneo

L’Associazione Scuolorando si è costituita nel 2017 sulla base del progetto “Scuolorando", nato nel 2010 nel plesso di Spinetta, frazione dell'Oltregesso a Cuneo. L'idea è nata e si è sviluppata grazie ad un gruppo di genitori: un doposcuola autogestito per rispondere alle necessità lavorative ed organizzative delle famiglie stesse.

10 anni in cui il progetto si è sempre più strutturato, dando una copertura pomeridiana agli alunni della piccola scuola "Fratelli Castellino" di via Gauteri, dall'assistenza mensa all'assistenza compiti a tante attività, che vanno dal teatro all'arte passando per vari sport quali pattinaggio o atletica.

Non solo nei nove mesi scolastici, perché c'è anche Scuolorando Estate, un servizio molto apprezzato e richiesto anche dalle famiglie provenienti da altri comuni della zona.

Mancava, però, una sede. Che adesso c'è e che è stata inaugurata lo scorso venerdì 26 luglio alla presenza del sindaco Federico Borgna e dell'assessora Franca Giordano. La sede è nei locali dell'ex circolo Acli di Spinetta, chiuso ormai da un paio d'anni.

Il locale, di proprietà di Giuliana e Alessandra Mondino e di Nicola Ferrua, potrà quindi tornare a vivere e ad avere un ruolo nella piccola ma vivace comunità della frazione. "Abbiamo accettato con grande piacere di dare i locali all'associazione, perché siamo rimasti entusiasti del progetto", ha detto la signora Giuliana.

Tante le idee e i progetti in cantiere da parte dell'associazione, presieduta da Luca Ferrando e di cui costituiscono l'anima più attiva Loredana Bertolotto, Elvira Mattio e Elena Rittano. Ma non mancano tante collaborazioni con altre associazioni ed enti educativi.

Un grande plauso all'associazione è arrivato dal sindaco Borgna, che ha evidenziato la lungimiranza di Scuolorando e la capacità di crescere e dare risposte concrete e di valore alle necessità della famiglia. "Fate un lavoro eccezionale", ha ribadito l'assessora Franca Giordano.

Da settembre, con la chiusura dell'estate, ripartirà il servizio quotidiano per gli alunni della scuola di Spinetta, con tante novità e tante nuove opportunità, grazie alla nuova, bellissima sede.