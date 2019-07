Ad Arguello nasce "Ritorno al futuro": si torneranno a coltivare 15 ettari di terreni abbandonati

Ad Arguello, in Alta Langa nasce "Ritorno al futuro", un'associazione fondiaria che mira al recupero dei terreni abbandonati in particolare sui terrazzamenti . È stato lungo il periodo di crescita ed elaborazione, partito con un primo convegno organizzato dall'Unione montana Alta Langa nel 2017, per proseguire con ulteriori appuntamenti nei quali Andrea Cavallero, docente dell'Università di Torino e promotore della legge regionale sulle associazioni fondiarie, ha aiutato il Comune cuneese.



Ad Arguello, l'associazione "Ritorno al Futuro" può gestire circa 15 ettari di terreni fino a ieri abbandonati su un versante esposto a sud, sud‐ovest, completamente terrazzato con splendidi muri in pietra a secco. Il Comune di Arguello, che è uno degli otto soci fondatori, fa da regia e da garanzia in questo processo. "Perché - prosegue il sindaco - il Comune vuole essere una figura di garanzia e ha affrontato la spesa della nascita dell'Associazione in termini fiscali. Nulla viene addebitato ai soci e nulla verrà richiesto a chi eventualmente vorrà conferire i propri terreni. Si tratta di un'associazione senza fini di lucro, dove l'obiettivo è ottenere un maggiore valore del terreno conferito: un terreno coltivato, con strade accessibili, muri ripristinati e con una rete controllata per il deflusso delle acque piovane ha un valore superiore rispetto a un gerbido. I proprietari, che in un qualsiasi momento possono rientrare in possesso dei propri terreni, avranno dunque un valore aggiunto allo scadere del conferimento. Ci sono progetti e appositi bandi con i quali intendiamo agire sul territorio e auspichiamo sviluppi in termini economici, paesaggistici e turistici".

Sui terrazzamenti riuniti ci saranno nuovi vigneti e noccioleti, ma anche spazio a cereali, erbe aromatiche, pascoli. Una differenziazione sostenibile, ambientalmente ed economicamente, per un pezzo di Alta Langa che rinasce assieme a molti altri nei quali vi sono stati investimenti privati. Qui l'associazione fondiaria ridefinisce virtuosamente spazi e opportunità.