Guerre Stellari a Farigliano: alle porte del paese spunta Yoda

Rotoballe di fieno, pannelli lignei, sacchi e addirittura una spada laser: è curata nei minimi dettagli la nuova installazione dell'artista misterioso di Farigliano, che proprio alle porte del paese ha realizzato un'opera... da film.

Sì, perché gli elementi citati in apertura d'articolo sono stati utilizzati per riprodurre in maniera del tutto fedele le fattezze di Yoda, personaggio immaginario della saga fantascientifica di "Star Wars".

In particolare, nella trilogia originale, il Gran Maestro del Consiglio Jedi allena Luke Skywalker per la lotta contro l'Impero Galattico.

Nella trilogia prequel, invece, ricopre il ruolo di Gran Maestro dell'Ordine Jedi e alto generale dell'armata dei cloni nelle guerre dei cloni.

Attesa nelle prossime ore una pioggia di foto e selfie accanto alla creazione artistica da lungometraggio.