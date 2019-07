A Cuneo, in corso Marconi, si abbatte l'alberata per fare posto alla pista ciclabile verso l'Oltregesso

Nella giornata di ieri 29 luglio, a Cuneo, hanno preso il via i lavori di realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale lungo corso Marconi: questo consentirà di collegare l'altopiano alla zona dell'Oltregesso, fino alla pista ciclabile che porta a Borgo San Giuseppe e quindi a Spinetta.

Il progetto è stato finanziato nell'ambito del Bando Periferie e comporta una spesa di 380mila. La pista, come aveva spiegato il progettista Andrea Girard in sede di Commissione comunale, partirà dall'ascensore panoramico e avrà una larghezza di 3,40 metri, con una minima riduzione della carreggiata.

Purtroppo, però, la realizzazione della pista comporta la rimozione di una trentina di alberi. Si tratta di piante a fine ciclo, di cui alcune non più sanissime, le cui radici hanno smosso il marciapiede. E' prevista la sostituzione con nuove piante già in autunno e una siepe che garantisca la sicurezza.

L'impatto dell'intervento è forte e non sono mancate le segnalazioni alla nostra redazione. Vedere abbattere tutti quegli alberi fa sicuramente effetto.

Sulla cosa è intervenuto il cittadino Corrado Becaccini, che scrive: "Non era sufficiente una riasfaltatura del marciapiede già esistente? Viene da chiedersi come sia possibile, in un momento in cui si moltiplicano gli appelli a contrastare in ogni modo, anche con nuove piante, il drammatico cambiamento climatico, attuare a livello locale una scelta così assurdamente in controtendenza con l'accresciuta sensibilità ambientale di tanti cittadini". Non manca il riferimento - pesantemente contrario - a piazza Europa, dove il progetto del parcheggio sotterraneo prevede l'abbattimento di dieci cedri.

E' indubbio che, per diverse settimane, l'impatto visivo dell'abbattimento di così tante piante sarà notevole. L'assessore competente, Davide Dalmasso, ha ribadito come molte sarebbero comunque state destinate, magari non immediatamente, alla rimozione. "A vederle così verdi e rigogliose è difficile crederlo, perché in apparenza sono sane, ma tante non lo sono. In autunno inizieremo con la piantumazione della nuova alberata".