Alba, il Consiglio approva una variazione ai conti per mezzo milione di euro

Pomeriggio di conti in Consiglio comunale ad Alba, chiamato a riunirsi a partire dalle ore 17 per un ordine del giorno che – oltre alla periodica verifica degli equilibri di bilancio – prevede l’esame di una variazione al corrente previsionale del Comune per complessivi 549mila euro.



Un rilevante pacchetto, composto da una serie di voci piuttosto articolata. La più importante riguarda lo stanziamento di 150mila euro relativi a prime misure per la revisione della viabilità e la predisposizione di misure atte ad aumentare la sicurezza lungo corso Europa.

In questo senso il sindaco Carlo Bo ha spiegato che la Giunta ha avviato "una fase di studio per individuare le principali problematiche del corso e valutare come intervenire". A quale tipo di intervento la nuova Amministrazione stia pensando ancora non è chiaro, quindi, come non apparirebbe scontato un ritorno alle quattro corsie precedenti la profonda revisione dell’assetto viario del corso attuata dall’Amministrazione Marello nel 2015. La seduta di stasera sarà certamente occasione per parlarne in modo approfondito.



Interessa invece la sicurezza idrogeologica di un’altra zona cittadina, quella di corso Cortemilia, il secondo stanziamento per importanza previsto dal pacchetto: 90mila euro coi quali, come già spiegato da queste pagine nei giorni scorsi, Piazza Duomo intende realizzare alcune prime misure di contrasto agli allagamenti che quasi sistematicamente colpiscono questa zona della città in caso di forti piogge.



Dai lavori pubblici si passa poi alla scuola e in particolare alla cosiddetta "assistenza all’autonomia" per il terzo aggiustamento ai conti in ordine di importanza: 80mila euro che, come già in passato, serviranno a pagare l’opera prestata da insegnanti di sostegno impegnati in affiancamento al normale corpo docente per l’ausilio a studenti residenti bisognosi di sostegno presso scuole della città e non solo.



Un contributo da 66mila euro erogato dalla Fondazione Crc verrà poi messo a bilancio sulle iniziative legate al programma Emergenza Casa, che ormai da quasi un decennio sostiene interventi a supporto delle famiglie sullo spinoso capitolo delle politiche abitative, mentre appena inferiore – 65mila euro – è l’ammontare dello stanziamento deciso per interventi di manutenzione ordinaria nell’area di corso Europa.



A seguire, una lunga di serie di interventi di minore entità: 40mila euro per il rifacimento di attraversamenti pedonali e segnaletica orizzontale; 15mila per migliorìe nei locali della biblioteca civica; 12mila per verde pubblico; 10mila per verifiche sulla sicurezza dei giochi nei parchi cittadini; 6mila euro per manutenzioni presso scuole materne e alloggi per anziani di proprietà comunali; 6mila per il canile comunale; 5mila euro per lo smaltimento dell’amianto e 4mila per la Polizia Municipale.





SI NOMINANO LE COMMISSIONI

La seduta proseguirà poi con la nomina delle Commissioni consiliari permanenti, della Commissione per la revisione dello Statuto e del regolamento del Consiglio, la determinazione dell’indennità di funzione spettante al presidente del Consiglio e dei gettoni di presenza di competenza dei consiglieri comunali.



Altre nomine riguarderanno ancora l’elezione dei consiglieri che andranno a comporre la Commissione consultiva comunale per l’Agricoltura e le Foreste, la formazione della Commissione Edilizia e l’elezione del suo presidente e, infine, il rinnovo della convenzione per la segreteria comunale già in essere con i Comuni di Pocapaglia e Neviglie.