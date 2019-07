Caccia, la richiesta di Parco del Monviso e Comprensorio CA CN1 alla Regione: "Si creino zone di libero transito per i cacciatori"

Per tutti gli interessati, sarà possibile aderire alla raccolta firme lanciata negli ultimi giorni dal Parco del Monviso e dal Comprensorio CA CN1 in tutti i circoli comunali ANCL della Provincia. Oggetto: la richiesta di una deroga regionale che escluda la necessità di autorizzazione per i cacciatori che debbano percorrere Strade Provinciali. La creazione, insomma, di percorsi di libero transito.

Il problema riguarda la necessità per ogni cacciatore di dover possedere la propria autorizzazione certificata.

Con l'ampliamento dei territori dei Comprensori stabilito per legge nel 2009 e le disposizioni della legge quadro sulle Aree Protette del 1991 - che vieta qualunque attività che possa compromettere la salvaguardia delle stesse e l'introduzione nell'area di armi, esplosivi e dispositivi di cattura senza previa autorizzazione - viene a crearsi l'eventualità che esistano aree in cui la caccia non è vietata sostanzialmente irraggiungibili senza l'autorizzazione: i cacciatori di Oncino, Crissolo e Paesana - per esempio - risultano impossibilitati a raggiungere un'armeria perché obbligati a percorrere un tratto di SP.

I due enti intendono quindi raccogliere il consenso degli interessati per sottoporlo poi all'attenzione della Regione Piemonte.