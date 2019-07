Dalla Regione 440mila per l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Bagnolo Piemonte

440mila euro.

È la cifra che il Comune di Bagnolo Piemonte spenderà per l’adeguamento dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia, raggiungendo elevati standard in materia di risparmio energetico.

Non verranno impiegate risorse comunali: in Municipio, infatti, è giunta la conferma che l’intervento sarà finanziato grazie al cosiddetto “Bando mutui” della Regione Piemonte (pubblicato nel 2015), una misura creata per consentire alle Amministrazioni comunali di portare a termine interventi di riqualificazione sugli edifici scolastici.

Il risultato è “frutto di un lavoro di pianificazione iniziato nel 2013 – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Bagnolo Piemonte, Gianfranco Latino – che ci ha permesso, alla data di pubblicazione del bando, di avere a disposizione un’analisi tecnica degli interventi da realizzare”.

Il lavoro di analisi e di programmazione, partito nel 2013, era stato a suo tempo reso possibile grazie alle risorse messe a disposizione della Fondazione CRC, che con il “Bando energia” aveva aiutato i Comuni a mettere a punto le idee progettuali finalizzate al risparmio energetico sugli edifici di loro proprietà.

“Avendo in mano un primo studio – continua Latino – è stato possibile ottenere il finanziamento.

La chiave di volta, come accade quasi sempre, è stata quella di avere lo studio già confezionato ed il progetto quasi pronto.

Solo così è possibile rispondere ai bandi che solitamente danno alle amministrazioni poco tempo a disposizione, quasi a volerne saggiare la capacità di programmare in anticipo le cose da fare.

Quella dell’improvvisazione rappresenta invece una strada senza sbocchi che allontana i comuni dalla possibilità di investire grazie a risorse esterne.

Le uniche, oramai, in grado di consentire la concreta possibilità di realizzare opere di una certa rilevanza pur in presenza di bilanci sempre più avari”.

Con i 440mila euro concessi dalla Regione, verrà anche sostituita la centrale termica, con l’installazione di caldaie di ultima generazione.

“L’operazione, nel suo complesso, ci permetterà di raggiungere tre obiettivi davvero importanti – chiosa l’assessore –: contenere la spesa corrente, migliorare il benessere dei bimbi che frequentano e frequenteranno la scuola dell’infanzia a Bagnolo e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica.

Il tutto senza pesare sulle casse comunali”.