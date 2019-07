Il presidente regionale del Soccorso alpino: “Incapacità e disattenzione in montagna ci espongono a rischi elevati durante gli interventi”

“La Presidenza regionale del Soccorso alpino piemontese ha preso in carico la segnalazione giunta dalla stazione di Crissolo per valutare l’eventuale invio della richiesta di compartecipazione delle spese all’Assessorato regionale alla Protezione civile”.

Luca Giaj Arcota, è il presidente del Soccorso alpino e speleologico del Piemonte dal 2016. A inizio anno ha ottenuto la riconferma per il prossimo triennio alla guida del Sasp. Con lui abbiamo affrontato il “caso” del recupero sul Monviso dei due giovani alpinisti francesi, classe 1980 e 1983, avvenuto il 20 luglio scorso.

Il nostro giornale, la scorsa settimana, ha pubblicato la notizia della richiesta, inoltrata dal Soccorso alpino di Crissolo alla Presidenza regionale, di compartecipazione dei costi, per “manifesta incapacità” dei due nell’affrontare la “Cresta Est” del Re di Pietra.

“Gli operatori del Soccorso alpino crissolese hanno avanzato una richiesta legittima: a livello regionale non è la prima volta che ricevo segnalazioni di questo genere. – le parole di Giaj Arcota – Uno dei nostri compiti istituzionali, infatti, è la prevenzione, e in questo ambito si va ad inserire il messaggio che giunge dalla stazione di Crissolo, in Alta Valle Po. I due giovani dovevano pensarci prima, e l’intervento si è risolto soltanto con un esborso da parte della collettività”.

Il rimando del presidente del Soccorso alpino regionale va, sin da subito, allo scorso anno: “Nella zona del Monviso abbiamo registrato un numero elevato di incidenti e di morti. Sicuramente un certo numero di essi provocati da incapacità, scarsa conoscenza del territorio e mancanza di conoscenza dei propri limiti e delle proprie capacità”.

Occorre quindi sensibilizzare in tutti i modi possibili l’opinione pubblica, “responsabilizzando al massimo chi decide di affrontare determinate salite o vie alpinistiche”.

Il messaggio è chiaro: le uscite in montagna si affrontino con un grado di giudizio adeguato ad effettuare le salite.

La nostra chiacchierata insieme a Luca Giaj Arcota giunge a poche ore di distanza da due interventi che il Soccorso alpino ha dovuto portare a termine in condizioni meteorologiche avverse.

“Sono due esempi – continua Giaj Arcota – di incapacità pura. Tutti i bollettini meteorologici annunciavano l’arrivo di una profonda perturbazione, ma nonostante ciò abbiamo dovuto recuperare delle persone che erano partite ugualmente”.

La scuola di pensiero è la stessa di quella che abbiamo riportato la settimana scorsa: “Tutti i nostri tecnici sanno che in ogni intervento devono preservare per prima cosa la propria incolumità.

Ma le condizioni ambientali avverse aumentano i pericoli oggettivi che si affrontano durante un’operazione di soccorso. Ci assumiamo dei rischi per cosa? Per recuperare qualcuno che non ha dato retta alle previsioni del tempo? Chi va in montagna si muova nel rispetto dei propri limiti”.

“Ciò non toglie che in caso di necessità noi partiamo sempre e comunque. – continua il presidente del Sasp – Ma a conclusione dell’operazione la delibera regionale entrata in vigore nel gennaio 2016 ci autorizza a segnalare gli interventi provocati da comportamento non responsabile. A tutela del singolo tecnico e della stazione soltanto la Presidenza del Soccorso alpino e speleologico piemontese è titolata all’inoltro della pratica. L’obiettivo è evitare il coinvolgimento personale dei nostri volontari in decisioni certamente difficili e impopolari”.

Nel caso in cui venga avviata la procedura di compartecipazione, sarà direttamente l’Assessorato ad emettere una nota spesa. Così come avevamo quindi anticipato la scorsa settimana, “il Soccorso alpino – rimarca Giaj Arcota – non percepirà neanche un euro. La legge regionale alla quale facciamo riferimento ha un solo scopo: sensibilizzare le persone a comportarsi in modo responsabile.

L’obiettivo ultimo non è punire o sanzionare coloro che vengono soccorsi, bensì evitare che si mettano nei guai. Il nostro appello è quello di prestare massima attenzione in ogni fase dell’escursione, valutando percorsi e itinerari con cognizione di causa.

Bisogna tener conto non solo delle proprie capacità, ma anche delle previsioni meteo, ad esempio. Noi ci siamo sempre, ma se potessimo evitare di intervenire sarebbe ancor meglio. Per tutti”.