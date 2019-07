Illuminazione pubblica, la Giunta braidese approva progetto da 130mila euro

Ammonta a complessivi 130mila euro l’importo del progetto preliminare approvato dalla Giunta braidese per il potenziamento della rete di illuminazione pubblica sul percorso tra San Michele e San Matteo, lungo la pista ciclabile di strada Crosassa e ai giardini della Rocca.

Approvato nei giorni scorsi dall’esecutivo guidato dal sindaco Gianni Fogliato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Luciano Messa, il documento è propedeutico alla presentazione di una richiesta di finanziamento dell’opera che il Comune presenterà ora a Roma.



Sempre sul fronte dei lavori pubblici sotto la Zizzola, in questi giorni proseguono intanto le opere in corso per l’allargamento di strada Fey – "un progetto già approvato della precedente Amministrazione e ora in corso di realizzazione", spiega lo stesso assessore – quelle per la realizzazione di nuovi marciapiedi in corso Cottolengo, partendo dai Fratini e sino a raggiungere l’ala di corso Garibaldi, e l'asfaltatura del parcheggio di Pollenzo.