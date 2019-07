L'albese Marello porta Verduno in Consiglio regionale: “L’ospedale unico è quasi ultimato. La Regione lavori per aprirlo entro la fine dell'anno"

“Nella seduta del Consiglio regionale di oggi ho illustrato un’interrogazione a risposta immediata finalizzata a sapere dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi in quali tempi è prevista l’apertura al pubblico del nuovo ospedale unico di Alba-Bra con sede a Verduno”, ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Marello.



“La chiusura dei due ospedali di Alba e Bra e il trasferimento nella struttura unica di Verduno – ha spiegato l’ex sindaco di Alba – rappresenta un risultato importante, ottenuto grazie al lavoro di tutti, in particolare della Giunta Chiamparino, che ha trovato i finanziamenti mancanti di circa 50 milioni di euro”.



“L’assessore Icardi, nella sua risposta – ha proseguito Marello – ha affermato che non è in grado di ipotizzare una data certa. E’ stato chiesto che i collaudi della struttura si concludano entro il 2019 e l’obiettivo sembrerebbe quello di arrivare al trasferimento entro il primo semestre del 2020”.



“L’ospedale unico a Verduno – ha concluso il consigliere democratico - ormai è quasi ultimato. Penso che si debba lavorare, tutti insieme, per iniziare il trasloco già in autunno. Le strutture di Alba e Bra sono in difficoltà”.