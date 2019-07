Racconigi: dal MIBAC in arrivo 675mila euro di finanziamento al castello

Avrà un valore di 675mila euro complessivi il finanziamento che il Ministero dei beni e delle attività culturali stanzierà a breve in favore del castello di Racconigi: 650mila per il piano di prevenzione incendi e 25mila per l'allestimento della galleria che ospiterà la teca contenente il fregio palagiano recentemente restaurato.

Il finanziamento è stato ufficializzato dal Ministro Alberto Bonisoli in persona e si attesta a livello nazionale sui 180 milioni di euro.

“Un’attenzione al patrimonio che necessita di interventi di tutela – ha dichiarato Bonisoli - e che è frutto di un puntuale lavoro di ricognizione sui territori, attraverso il coinvolgimento di tutti gli istituti periferici del Ministero. Tra le priorità, il restauro dei beni culturali, in particolare quelli colpiti da calamità naturali; il recupero di aree paesaggistiche degradate, la prevenzione contro i rischi sistemici e ambientali, ma anche l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’accessibilità, intesa come obiettivo per la partecipazione e l’inclusione sociale”.