Giovedì, al Becetto di Sampeyre, i funerali di Emanuel Taliente Para, il 32enne morto nello scontro tra auto e moto a Brossasco

Si svolgeranno giovedì, 1 agosto, i funerali di Emanuel Taliente Para, il giovane di 32 anni deceduto al CTO di Torino, domenica scorsa (28 luglio) dopo un violento incidente lungo il rettilineo della strada provinciale 8, alle porte di Brossasco, in Val Varaita.

L’uomo, in sella alla sua moto insieme alla compagna, stava risalendo la vallata quando si è scontrato contro un’autovettura.

Immediati i soccorsi, giunti sul posto in forze. Taliente Para, dopo esser stato intubato, era stato elitrasportato al CTO di Torino, ma nel giro di pochi minuti le sue condizioni, gravissime sin da subito, erano peggiorate ulteriormente.

Poco dopo esser giunto al pronto soccorso del trauma center torinese, i medici null’altro hanno potuto fare se non constatarne il decesso.

La compagna di Emanuel, Martina (i due convivevano a Revello, in Val Po), è stata invece trasportata al Santa Croce di Cuneo, in condizioni gravissime, dove tutt’ora si trova ricoverata, in prognosi riservata.

"La nostra comunità - le parole del sindaco di Revello, Daniele Mattio - piange la perdita di un giovane ragazzo, nel pieno della vita.

Da parte mia e di tutto il paese, le più sentite condoglianze alla famiglia. Un pensiero ache alla compagna Martina, nella speranza che le sue condizioni di salute vedano presto un miglioramento".

La chiesa parrocchiale di Becetto, a Sampeyre (paese d’origine della famiglia) accoglierà la salma del giovane alle 15 di giovedì.

Domani sera, mercoledì 31 luglio, alle ore 21, sempre nella Parrocchiale di Becetto, verrà recitato il Santo Rosario.

Oltre alla compagna, Taliente Para lascia il figlio Jonathan, di 6 anni, frutto di una precedente relazione, il papà Giuseppe e la sorella Lorena.

Dopo il rito esequiale, la salma proseguirà per il tempio crematorio di Bra.