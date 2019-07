Continuano gli appuntamenti di Mirabilia: il 4 agosto il Circo Zoé sarà a Vottignasco

Domenica 4 agosto il Festival Mirabilia approderà a Vottignasco. La giornata, nata dalla collaborazione tra l'associazione turistica Pro Loco di Vottignasco e IdeAgorà prevede un ricco programma che partirà dal pomeriggio con giochi, spettacoli e animazioni di strada, proseguirà con un momento di street food per concludere con un grande evento di circo: lo spettacolo "Naufragata" della compagnia Circo Zoé, compagnia più volte presente con i suoi spettacoli al Festival Mirabilia.

“Siamo molto soddisfatti per la nascita di questa collaborazione tra il Festival delle Grandi Orchestre, Mirabilia e Musicando, tre Festival molto importanti sul nostro territorio. Siamo convinti che quella di domenica 4 agosto sia solo l'inizio di una collaborazione che crescerà ulteriormente nei prossimi anni” dichiara Paolo Ballatore, presidente dell’associazione turistica Pro Loco di Vottignasco.

"Mirabilia 2019, - One Land, One Festival -, è un'edizione che si caratterizza per la sua fluidità sul territorio; questo processo è strumento di collegamento e fonte di stimolo e ci ha permesso di conoscere belle realtà con cui siamo lieti di collaborare" dice Fabrizio Gavosto, direttore artistico del Festival nato nella Città degli Acaja.

Circo Zoé, “Naufragata” – ore 21.30, Vottignasco (area spettacolo del Festival delle Grandi Orchestre)

Solcando le onde della creatività la compagnia Circo Zoé proporrà al pubblico, con il suo spettacolo, di vivere un viaggio inedito al ritmo dei tamburi che scandiscono i movimenti, delle note della fisarmonica che accompagna le evoluzioni dell’equipaggio, tra i salti mortali degli acrobati e le figure aeree delle protagoniste di questa avventura.

“Naufragata” diventa un grande naufragio collettivo, un momento conviviale in cui il rischio prevale sulla certezza. La compagnia Circo Zoé si è formata attraverso una rete di conoscenze ed amicizie legate dalla passione per lo spettacolo ed in particolare per il circo.

I biglietti dello spettacolo avranno un costo di € 8,00 (intero) e € 5,00 (ridotto). Per i bambini fino al metro e venti di altezza è previsto l’ingresso omaggio. I biglietti saranno disponibili in loco presso l'ingresso all'area spettacolo.

Gli spettacoli di Mirabilia proseguiranno poi il 15 agosto con il funambolo Andrea Loreni che affiancherà i Lou Dalfin presso il Santuario di San Magno a Castelmagno, in una spettacolare traversata a 1800 metri di quota: l’impresa richiederà al funambolo una grande preparazione fisica e psicologica per consentirgli di affrontare i rischi aggiuntivi della scarsa ossigenazione causata dall’altezza.

A concludere la programmazione della XIII edizione di Mirabilia Festival sarà l’importante progetto di Ugo Pitozzi, Reunion Phase 2019, Phase 1, una complessa costruzione coreografica di grandi dimensioni che verrà creata in diverse fasi tra Italia, Portogallo e Francia. Un progetto ambizioso e visionario sulla danza contemporanea e sulle sue possibilità espressive di cui Mirabilia sostiene e programma la prima delle varie fasi previste, che debutterà a Vignale il 30 agosto all’interno del nuovo spazio di creazione, il progetto “Ovest\\Transcodex”.