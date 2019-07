Festa patronale in frazione Camo di Santo Stefano Belbo

Camo si prepara a vivere la quarantaquattresima edizione della festa patronale dedicata a San Pietro in vincoli, organizzata dalla Pro loco: un mix di enogastronomia, serate musicali e appuntamenti culturali legati al “Museo a Cielo Aperto”.

Il primo appuntamento è in programma sabato 3 agosto, alle ore 17, presso il bricco delle allodole con la presentazione del progetto “pinacoteca a cielo aperto”. In serata, “Langhet an festa”, una proposta che offre i caratteri della vera e tradizionale festa popolare estiva dove le persone si ritrovano da sempre per gustare la cucina langarola e danzare sul ballo a palchetto. Alle ore 20.30, spazio all’enogastronomia con la distribuzione di costine, salsiccia, formaggi e buon vino locale con la musica di Sir William.

Domenica 4 agosto, per il nono anno consecutivo, tornerà il Vesparaduno: dalle 8.30 del mattino, passeggiata artistica fra le opere del “Museo a Cielo Aperto”, colazione in piazza, giro panoramico sulle colline del Moscato d’Asti e aperitivo offerto dalla Pro loco di Santo Stefano Belbo, seguito dalle premiazioni e dal pranzo aperto a tutti. Sempre in mattinata, nella piazza del municipio, ritratti di Eleonora Pellegri e Isa Truccp con la tecnica fotografica del collodio umido, seguita dall’inaugurazione del progetto multidisciplinare Karnowski con il designer Alberto Brusa, i fotografi Pamela Fantinato, Simonetta Pedicillo e Adriano Zanni, la ricercatrice di suoni Tatiana Fenoglio, la performer Barbara Forlai, i collagisti Jimmy Rivoltella e Sabine Korth, gli storyteller Valentina Cei e Marco Albino La Gattuta.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, il momento ludico dedicato ai più piccoli, mentre alle 19 la pizzeria “Il posto” servirà l’aperitivo, in attesa della serata che accoglierà la distribuzione di antipasto di pesce, paella, dolce e sangria con la musica di “Vito e Laura”.

Lunedì 5 agosto, alle ore 20.30, ultima serata mangereccia, a base di salumi, formaggi, bruschette, friciule e vino, con l’orchestra di Bruno Montanaro.

Per informazioni e prenotazioni per le cene si può telefonare ai numeri: 0141.84.01.00, 334.98.11.570 o 340.28.02.860.