Pamparato e Mondovì: prosegue con un doppio appuntamento il Festival dei Saraceni

Questa settimana doppio appuntamento per il Festival dei Saraceni.

Giovedì 1 agosto alle ore 21 sarà protagonista a Pamparato l’organista torinese Guido Donati che si esibirà in un concerto itinerante tra i due organi siti nell’Oratorio di Sant’Antonio e nella Chiesa di San Biagio. Le due chiese, distanziate di pochi metri l’una dall’altra, hanno il pregio di avere due strumenti di caratteristiche ed epoche differenti che permettono l’esecuzione di un programma vario e di diversi periodi storici.

Il concerto prevede, nella prima parte nell’Oratorio di San Biagio, l’esecuzione di pagine di W. Byrd, G.M. Trabaci, G. Frescobaldi, O. Ziani e D. Zipoli mentre la seconda parte in San Biagio il repertorio si sposterà gradualmente fin verso l’inizio del novecento con musiche di G.B.M. Pelazza passando per J.S. Bach, J.B. Cabanilles e D. Buxtheude. Guido Donati, concertista di fama internazionale e compositore, è stato docente di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio G. Verdi di Torino. Oltre alla significativa carriera concertistica e discografica che lo ha portato ad esibirsi in prestigiosi festival organistici internazionali, di grande importanza è la sua attività compositiva: le sue musiche, composte per svariati organici e pubblicate dalle case editrici Elledici e Carrara, sono abitualmente eseguite in importanti sedi concertistiche in Europa ed in America.

Al termine di questo concerto sarà offerta una degustazione di prodotti tipici locali.

Sabato 3 agosto sempre alle ore 21 nella sala Ghislieri di Mondovì il duo Lamberto Curtoni al violoncello e Giovanni Doria Miglietta al Pianoforte, eseguiranno un concerto interamente dedicato al repertorio romantico ottocentesco. Aprirà il programma l’Adagio e Allegro di Robert Schumann proseguendo per la Sonata in sol minore op.5 nr. 2 di L. van Beethoven, la Sonata Idillica Op. 31 di Alfredo Piatti per concludersi con il Duo sur des motifs de l’opéra La Traviata del francese Adrien François Servais.

I giovani strumentisti vantano già una significativa carriera concertistica che li ha visti protagonisti presso le più note sale da concerto ed importanti stagioni musicali nazionali ed internazionali tra le quali il Paco della Musica di Roma, il Ravello Festival, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, l’Orchestra di Padova e del Veneto.