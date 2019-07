Paroldo: ecco gli appuntamenti e gli eventi di agosto dei Master Musicali

Con i corsi di Trombone, proseguono i Master Musicali di perfezionamento, giunti ormai alla terza edizione, proposti dal Comune di Paroldo in collaborazione con la Scuola Musicale Giuseppe Conte di Genova.

Il Master, tenuto dal M.o Gianluca Scipioni, si svolgerà con lezioni personali e collettive presso la suggestiva Borgata dei Cavallini, da mercoledì 7 a domenica 11 Agosto. Gianluca Scipioni, grande artista protagonista in proposizioni a livello nazionale e internazionale, presenterà una serie di concerti, con formazioni comprendenti musicisti provenienti da tutta Italia, che andranno ad impreziosire gli eventi in programma la seconda settimana di Agosto a Paroldo e in Paesi vicini.

Giovedì 8 Agosto è prevista la camminata notturna “…sui sentieri delle Masche”, evento che di fatto inaugura i nuovi sentieri ed i percorsi naturalistici Paroldesi. L’Associazione Culturale Masche accompagnerà gli avventori alla scoperta degli scorci più suggestivi e storici di Paroldo volgendo di tanto in tanto lo sguardo al cielo per ammirare la stelle di Agosto. Nel corso della serata i racconti di Masche si alterneranno e fonderanno alle note dei tromboni del M.o Scipioni e dei suoi “Scipiobones”. La partenza dei gruppi è prevista per le ore 20.45 presso la Piazza del Paese (Via Coste). Per informazioni: Romano Salvetti – 339 26 26 364.

Seguiranno due serate che porteranno i Scipiobones ad esibirsi in tour, Venerdì 9 Agosto presso la birreria Falò di Lesegno, e Sabato 10 Agosto alla camminata enogastronomica di Vicoforte “Mangiando sotto le stelle”.

Domenica 11 Agosto, presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino, andrà in scena il 45esimo “Festival di Musica Alta Langa”, manifestazione nata dalla collaborazione tra il Sindaco Pier Carlo Adami ed il M.o Lucien Viora, paroldese di origine e componente dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Negli anni ha visto alternarsi vari componenti dell’orchestra stessa, oltre ad artisti di fama mondiale ed a musicisti appartenenti alla realtà locale. Nell’edizione di quest’anno si alterneranno sul palco Lucien Viora all’ottavino, Alberto Perfetti al Pianoforte, Nicolas Slusznis al Violino e Gianluca Scipioni con i partecipanti del Master 2019 al Trombone. In repertorio musiche di Bach, Brahms, Shubert, Beethoven, Piazzolla, Puccini ed altri celebri autori per una serata di Grande Musica.

Il Festival Alta Langa chiude quindi in bellezza la stagione dei Master Musicali Paroldesi.