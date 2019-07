Tempo di festa in frazione Loreto di Fossano in occasione della Madonna dell’Assunta

Partiranno sabato 3 agosto le cerimonie religiose in preparazione di Santa Maria Assunta, patrona di Loreto, frazione di Fossano. L’appuntamento è alle ore 20 di sabato 3 agosto per il Santo Rosario in Chiesa davanti alla statua della Madonna Assunta, seguita dalla fiaccolata sul percorso processionale sul sagrato, fino al monumento ai caduti.

Da mercoledì 7 venerdì 9 agosto alle ore 17 sarà recitato il Santo Rosario e celebrata la Messa, mentre sabato 10 agosto il Santo Rosario sarà recitato, alle ore 20, al nuovo pilone dedicato a Maria Immacolata in via San Giacomo.

Lunedì 12 e martedì 13 agosto alle ore 17 sarà celebrato il Santo Rosario, mentre giovedì 15 agosto, in occasione della solennità di Maria Assunta saranno celebrate Messe alle ore 8 e alle ore 10.30 (con consacrazione a Maria). Durante la giornata ci sarà Don Giovanni Tortalla, missionario in Kenia che ha un progetto di adozioni a distanza sostenuto dalla frazione. Il sacerdote sarà inoltre disponibile per le confessioni. Alle ore 16 ci sarà l’adorazione eucaristico mariana.

Venerdì 16 agosto la festa religiosa si concluderà con la Santa Messa per i benefattori defunti della Comunità parrocchiale alle ore 10.30.

Da martedì 13 agosto a domenica 25 agosto ci saranno invece gli appuntamenti con i festeggiamenti civili.