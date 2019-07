Pian Munè di Paesana: immagini nel bosco e ultima tappa del Giro della Provincia Granda

Continua l'estate a Pian Munè: sabato 3 agosto, presso il rifugio a valle, alle ore 21.30, proiezione di “Immagini nel Bosco La Trebulina”, a cura di Fulvio Beltrando.

A seguire, presentazione del libro “Le Vie del Mombracco. La montagna di Leonardo” di Mattia Bianco e Cristian Mustazzu. Una guida di 16 itinerari a piedi e in mountain bike con lo sguardo sul Monviso, alla scoperta di un monte ricco di storia e di misteri

Il 04 agosto invece sarà all'insegna del ciclismo con l’ultima tappa del “Giro della provincia granda”, competizione ciclistica su strada, con partenza e arrivo a Pian Munè, a cura di Vigor Cycling Team e Csain Cuneo.

La corsa toccherà i comuni di Paesana, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po, Saluzzo, Revello, Envie, San Martino di Barge, Barge e poi di nuovo Paesana.

Le strade non verranno chiuse; il traffico sarà bloccato per il breve tempo del passaggio corsa.

Ricordiamo che i rifugi e la seggiovia sono aperti tutti i giorni, è a disposizione un’area tende gratuita, possibilità di trasporto in Defender per le cene in quota.

Per info e prenotazioni 328-6925406 - www.pianmune.it