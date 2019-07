A Guarene spettacolo e pubblico per la 9ª edizione del Memorial "Anna Palladino" di pantalera

Si è conclusa con la vittoria della squadra di Bosia il 9° "Memorial Anna Palladino", torneo di pallapugno alla pantalera valido anche per la Coppa Italia di Serie B.



Organizzato dal Gruppo Alpini di Guarene, il torneo si è sviluppato in sei serate, portando presso l’impianto guarenese qualcosa come 1200 spettatori. Particolarmente seguita la sfida finale – terminata col punteggio di 11-4 – tra la squadra della Valle Belbo e quella di Castelletto Uzzone, che nelle rispettive semifinali avevano superato Ricca e San Biagio, in entrambi i casi per 11 a 5.



Il sindaco di Guarene, Simone Manzone: "Lo sport per eccellenza del nostro territorio è un patrimonio da non disperdere e da valorizzare. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa bella manifestazione: Ugo Chiena, gli Alpini di Guarene, la Protezione Civile, il vicesindaco Piero Viglione e i diversi sponsor".