Carla Eandi, operatrice sociosanitaria di 45 anni, entra in consiglio comunale a Busca

Nella seduta di ieri, martedì 30 luglio, del Consiglio comunale sono state convalidate le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Beatrice Aimar e la sostituzione sui banchi della maggioranza da parte di Carla Eandi, 45 anni, operatrice sociosanitaria, prima fra i candidati consiglieri nella lista civica Marco Gallo Sindaco non eletta direttamente in Consiglio per numero di preferenza (211) nelle amministrative dello scorso maggio. Aimar resta in Giunta con la carica di assessora ad assistenza e servizi sociali, politiche giovanili, rapporti con CCR, innovazione.



"Il mio impegno per Busca – ha detto Aimar, studentessa ventiduenne, alla prima esperienza da amministratore – continua identico a prima e cercherò di onorare al meglio la fiducia che mi è stata concessa dagli elettori e dal Sindaco nel ruolo di assessore con la delega in materie di politiche giovanili, rapporti con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, assistenza e servizi sociali e innovazione. Mentre metto tutto il mio desiderio di imparare al servizio dei miei colleghi e della città, sono contenta che il nostro gruppo di lavoro si possa allargare con l’entrata in Consiglio comunale di Carla Eandi, già validissima assessora nello scorso mandato”.