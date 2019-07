Votazioni in consiglio comunale a Busca: convalidate le dimissioni di Beatrice Aimar

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Beatrice Aimar, sostituita sui banchi della maggioranza da Carla Eandi, sono state convalidate con i voti favorevoli della maggioranza, del Gruppo Busca nel cuore e di una dei due componenti del Gruppo Movimento 5 stelle e l'astensione dell'altro consigliere, Luca Pavan. Carla Eandi è la prima fra i candidati consiglieri nella lista civica Marco Gallo Sindaco non eletta per numero di preferenza (211) nelle amministrative dello scorso maggio. Aimar resta in Giunta con la carica di assessora ad assistenza e servizi sociali, politiche giovanili, rapporti con CCR, innovazione.



La modifica Regolamento della commissione edilizia che riduce da 10 a 5 i componenti è stata approvata all'unanimità.



La salvaguardia degli equilibri di bilancio, la variazione 2019 e l’assestamento dell’esercizio finanziario 2019 sono stati approvati con i voti favorevoli della maggioranza e di Busca nel cuore e l'astensione del Movimento 5 stelle. Con questo atto tra l’altro, si evidenzia che il documento contabile comunale, come certifica il Revisore dei conti, è solido, non presenta debiti fuori bilancio e ha un buon andamento delle entrate. La variazione di bilancio 2019 è di 987.720 euro e porta il bilancio a 16.179.811 euro. Essa è dovuta a nuove entrate provenienti da partite di giro per 454.305 euro e da oneri di urbanizzazione destinati a manutenzioni straordinarie e bitumatura strade.



L’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) annuale e triennale 2020-2022 presentato dalla Giunta è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza e di Busca nel cuore e l’astensione del Movimento 5 stelle. Esso si è reso necessario, tra l'altro, per l’inserimento di alcune delle voci di investimento del programma del mandato amministrativo, come le riqualificazioni del campo da calcio del capoluogo e di piazza Savoia, la pista ciclo-pedonale Busca a Dronero sul sedime della ferrovia dismessa, la nuova scuola primaria in frazione San Chiaffredo, il percorso verde e attrezzato lungo il Maira. Il Dup è un documento di indirizzo e può elencare anche progetti per i quali non si hanno ancora risorse certe, ma per cercare le quali si ha intenzione di attivarsi con la partecipazione a bandi regionali, statali e di vario tipo.



L'aggiornamento del compenso revisore dei conti da 6 milioni annui a 10.150.000 euro, in base alle disposizioni ministeriali in materia, è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione delle minoranze.



La seduta è iniziata con l'annuncio da parte del sindaco Marco Gallo del trasferimento del segretario comunale Paolo Caporgno al Comune di Saluzzo e con i ringraziamenti al dirigente che stava per prendere parte per l'ultima volta al Consiglio comunale di Busca. I ringraziamenti e gli auguri per la sua carriera sono stati condivisi dai rappresentanti delle minoranze. Su richiesta del consigliere Eros Pessina del Gruppo Busca del cuore, è stato osservato, poi, un minuto di silenzio in ricordo del carabiniere ucciso a Roma di cui in giornata si sono svolti i funerali.