Adesca e ricatta un albese, 27enne senza fissa dimora arrestata dai Carabinieri

I carabinieri della Stazione di Alba hanno identificato, in una donna rumena classe ’92 senza fissa dimora, l’autrice di un’estorsione nei confronti di un uomo residente in corso Bra.



L’uomo veniva adescato dalla ragazza e successivamente minacciato di divulgare una fantomatica storia d’amore tra i due se questi non le avesse pagato la somma di 100 euro.



Lo stesso, che della donna non conosceva nemmeno il nome, decideva di pagare e successivamente denunciare quanto accaduto ai Carabinieri, i quali, attraverso un’attività investigativa mirata, riuscivano a identificare la ragazza, scoprendo anche che la stessa era già stata denunciata per reati specifici commessi nel Comune di Milano.



Con la collaborazione del commissariato della Polizia di Stato competente per territorio, veniva quindi notificato alla donna l'ordine di custodia cautelare disposto nei suoi confronti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti, con l’accusa di estorsione. Tratta in arresto, la ragazza è stata condotta in carcere.