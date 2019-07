Non è in pericolo di vita il bimbo investito ieri dal trattore guidato dal padre a Busca

Non è in pericolo di vita il bambino di 4 anni investito ieri 30 luglio a Busca, in via del Pilone, dal trattore guidato dal padre. Il bambino era in bicicletta quando è stato urtato dal trattore durante una manovra.

Immediata la chiamata per allertare i soccorsi, intervenuti sul posto con l'elicottero. Il bimbo è stato trasportato al Regina Margherita di Torino, dove è arrivato in codice giallo.

Un tragico incidente che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze drammatiche. Il piccolo avrebbe infatti riportato un trauma ad una gamba.