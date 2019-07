Borsa: blue chip piemontesi tutte in rosso nel giorno del Ftse Mib a 21.278 punti

Tutte in rosso le blue chip piemontesi, oggi, 30 luglio, quando l'indice Fste Mib, che rappresenta le 40 principali società trattate in Piazza Affari, ha chiuso a 21.278 punti, l'1,99% in meno rispetto a ieri. Quattro delle otto big subalpine hanno perso più della media dell'indice: il prezzo di Fca ha subito un ribasso 4,32%, Buzzi Unicem del 4,06%, Exor del 3,25% e Ubi Banca del 2,83%.

