Come preparare il gelato allo yogurt? Ecco la ricetta per l’estate

Tra i tanti dessert che possiamo gustare in estate il gelato allo yogurt è sicuramente uno dei più amati e freschi. Scopriamo insieme come preparare questo dolce in modo semplice e veloce, senza utilizzare strumenti costosi, come ad esempio la macchina del gelato.

Il protagonista di questa ricetta è senza dubbio lo yogurt, gustoso e leggero. Oltre alla bontà questo ingrediente è ricco di benefici per il nostro organismo; in particolare è una fonte proteica a basso contenuto di grassi ed è utile per la salute del nostro intestino grazie alla presenza di fermenti lattici vivi, toccasana per il nostro colon. Inoltre, lo yogurt è anche ricco di calcio, indispensabile per il benessere delle nostre ossa. Dunque non solo un’esplosione di gusto, ma anche un dessert leggero che fa bene alla salute, adatto proprio a tutti. Vediamo ora la migliore ricetta estiva per preparare il gelato allo yogurt, scopriamo come fare e tutti i passaggi per rendere il nostro dessert davvero delizioso.

Ricetta per preparare il gelato allo yogurt

Come possiamo preparare un fantastico gelato allo yogurt in casa? Armiamoci di grembiule, mestolo e tanta fantasia e andiamo a scoprire tutti passaggi e gli ingredienti necessari per questo dessert fresco e leggero.

Dobbiamo acquistare pochi ingredienti:

500 gr di yogurt greco

1 albume d’uovo

5 cucchiaini di miele

Come prima cosa è importante che tutti gli ingredienti, e soprattutto lo yogurt, siano freddi di frigo; una volta raggiunta la giusta temperatura possiamo procedere con il primo passaggio ossia stemperare a bagno maria il miele in modo da ottenere uno sciroppo denso che poi andremo a mescolare con lo yogurt; quindi riponiamo il composto ottenuto in frigo per almeno un’ora.

Una volta trascorso il tempo necessario tiriamo fuori dal frigo il contenitore, aggiungiamo l’albume d’uovo e andiamo a frullare il tutto con una frusta elettrica, fino ad ottenere una consistenza cremosa e soffice; quindi riponiamo in frigo per un’altra ora al termine della quale andremo a frullare ancora il tutto e riporremo il nostro gelato per un’ora nel freezer.

Infine ripetiamo questo passaggio per un’altra volta, et voilà! Il nostro gelato sarà finalmente pronto per essere gustato. Al momento di servire, mantechiamo leggermente il gelato con una spatola e serviamolo con del miele oppure con della frutta fresca di stagione. Come possiamo notare questa ricetta è davvero semplice: occorrono solo tre ingredienti per fare un figurone con i nostri ospiti! Inoltre, liberando la fantasia è facile sperimentare e abbinare questo dessert a diversi condimenti.

È un’ottima idea, come già suggerito, aggiungere frutta fresca come mirtilli, fragole e lamponi oppure scaglie di cioccolato fondente che faranno sicuramente felici i nostri bambini.