Al Castello della Manta i picnic sotto le stelle

Il Castello della Manta (Cn), fortezza medievale del FAI–Fondo Ambiente Italiano, durante il mese di agosto apre le sue porte tutti i venerdì sera per speciali visite in notturna, nella magica atmosfera creata dalle lanterne.

A partire dalle 20, i visitatori potranno gustare un picnic al chiaro di luna con una coperta sul prato; il ristorante del Castello metterà a disposizione i cestini con prodotti del territorio da acquistare su prenotazione (tel. 0175 87822).

Dalle 21.30 il pubblico, accompagnato dalle guide del Fai, sarà invitato e effettuare speciali visite all’antica dimora di Valerano e alla Chiesa di Santa Maria del Rosario, con i loro preziosi affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi. Chi lo preferisse, potrà partecipare alla sola visita guidata.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. In questo caso il picnic sarà gustato al coperto a lume di candela. Il tutto con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.

Giorni e orari: tutti i venerdì sera fino al 30 agosto dalle 20 alle 23.

Ingressi: intero: 12 euro; ridotto (6-18 anni), Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta: 6 euro.

Costo cestino picnic: Menu adulto 16 euro; Menu Bambino 11 euro, Iscritti FAI 13 euro. Il cestino picnic deve essere prenotato entro le ore 12 del venerdì al numero 0175 87822.

Per informazioni e prenotazioni: Fai–Castello della Manta, 0175/87822; faimanta@fondoambiente.it