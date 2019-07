Frabosa Sottana: la Pro Loco organizza in frazione Alma le celebrazioni per la Madonna della Neve

L'associazione turistica Pro Loco di Frabosa Sottana si prepara come ogni anno a celebrare in frazione Alma la festività legata alla Madonna della Neve.

Il programma, ideato dal presidente Paolo Voarino e dal suo staff, prevede un debutto "musicale": alle 10.30 di sabato 3 agosto, presso il campetto dell'oratorio (ingresso gratuito), andrà in scena "Melodie nel verde", giunto all'ottava edizione, con la partecipazione della maestra Valentina Meinero (arpa), del maestro Maurizio Davico (flauto) e del maestro Alessandro Chiapello (violino).

Il programma del concerto include opere di artisti di caratura internazionale: da Purcell a Bach, da Donizetti a Pachelbel, passando attraverso le danze della tradizione irlandese e scozzese.

"Valentina Meinero è con noi dal 2012 - spiegano gli organizzatori -: ormai qui è di casa ed è sempre un grande piacere collaborare con lei. Maurizio Davico abbiamo avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo nel concerto di chiusura del Centenario della Parrocchia dell'Alma, quando si è esibito in coppia con l'organista Manuela Neyret. Attualmente collabora come primo Flauto con l'orchestra sinfonica di Bordighera ed è docente di flauto presso il liceo musicale 'Bianchi-Virginio' di Cuneo".

"Alessandro Chiapello - aggiungono - è il volto nuovo di quest'edizione. Accanto all'attività orchestrale svolge con svariati gruppi attività di musica da camera; numerosi i concerti tenuti con il trio 'Mir' e con altre formazioni, tra cui quartetti, quartetti con flauto, trii d'archi, duetti con pianoforte. È insegnante abilitato del metodo 'Suzuki'".

Quest'evento farà da apripista per la tre giorni di festa in frazione Alma in onore della Madonna della Neve; nelle serate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 si terranno le consuete serate gastronomiche in collaborazione con lo chef Gianluca Sibilla.

Il costo di ognuna delle tre cene è di 14 euro (vini esclusi): è gradita la prenotazione alla Pro Loco di Frabosa Sottana, telefonando al 339/5928256.

Non è tutto: ci sarà anche un pomeriggio dedicato ai più piccoli grazie ai ragazzi dell'oratorio dell'Alma-Pianvignale e Frabosa, che, in collaborazione con la Pro Loco, organizzeranno "I giochi in piazza" lunedì 5 agosto a partire dalle 14.45. Previsti giochi d'acqua, rottura delle pignatte e merenda finale.