Sempre maggiori incombenze, sempre minori risorse: “salta”, per quest’anno, la Fiera della Pietra di Bagnolo Piemonte

“Salta” l’edizione 2019 della “Fiera della Pietra” di Bagnolo Piemonte.

A comunicare la decisione, assunta congiuntamente dal Comune e dall’Unione Cavatori, il sindaco Fabio Bruno Franco e il presidente dell’UCa Vincenzo Liporace.

I due Enti sono co-organizzatori dell’evento e, dopo una serie di incontri e valutazioni, hanno deciso di “stoppare” per un anno lo svolgimento della manifestazione, che ha cadenza biennale, e che quest’anno avrebbe dovuto svolgersi nel mese di settembre.

Bruno Franco e Liporace spiegano il motivo della scelta intrapresa.

“La Fiera della Pietra – esordiscono – è un evento importante per tutto il territorio e la sua economia-

Le ultime edizioni sono state caratterizzate da una grande affluenza di visitatori e dal ritorno della ‘pietra’. Espositori del settore lapideo locale sempre più presenti ed una piazza in tema sono stati i punti di forza degli ultimi eventi, nel corso dei quali non sono mancati anche gli indotti”.

Le ultime edizioni della kermesse hanno affiancato, alla specificità della manifestazione, anche eventi collaterali, con svago ed intrattenimento, ed enogastronomici, con degustazione di prodotti tipici locali.

Una formula che, come sostengono Comune e UCa, “ha fornito un ‘di più’ all’evento: il visitatore, infatti, ha apprezzato non solo la specificità della manifestazione, ma anche le attività ed i servizi a corredo”.

“LA FIERA DEVE RIMANERE STRUMENTO DI PROMOZIONE DEL PRODOTTO”

Gli organizzatori della “Fiera della Pietra” intendono però rimarcare un passaggio chiave: l’evento “dev’essere uno strumento di promozione del nostro importantissimo prodotto e quindi, senza escludere l’idea che le famiglie si godano una giornata di piacere e svago, non può e non dev’essere una delle tante sagre di paese che oggigiorno, in una sorta di anonimato o genericamente intitolate “artigianato locale” offrono e promuovono di tutto”.

Si, quindi, ad un evento “di nicchia”, come vetrina specifica del “prodotto pietra”. No, invece, ad una sorta di mercato, dove la molteplicità di bancarelle e di tipologie di merci tenderebbe ad offuscare lo scopo principale della kermesse.

Questa linea di pensiero di Comune e Unione cavatori. La stessa mantenuta nel dibattito, che si è nuovamente aperto in questi ultimi giorni, in merito all’eventuale “fusione” della “Fiera della Pietra” con la “Rassegna agricola”.

“Riteniamo – aggiungono Bruno Franco e Liporace – che i due eventi, proprio per diverse impostazione e specificità, difficilmente potrebbero coniugarsi in una unica manifestazione. Il rischio sarebbe quello di perdere identità e valorizzazione del prodotto per discendere ad una ‘generica’ manifestazione autunnale”.

RISORSE ECONOMICHE E SICUREZZA

La Fiera della Pietra è “un evento caratterizzato da una specificità, dove l’intento è quello di attrarre visitatori da fuori provincia o fuori regione. Ciò richiede, però, un notevole impegno tecnico ed organizzativo, dove la disponibilità economica è elemento fondante per la buona riuscita dell’evento”.

Gli organizzatori tengono a precisare, inoltre, che “un altro aspetto importante è la sicurezza e il servizio reso ai visitatori: anche in questo caso abbiamo sempre creduto importante garantire uno standard adeguato di servizi e assistenza, dal momento che una manifestazione è biglietto da visita di tutta un’intera comunità.

Le problematiche sono molte. Gli aspetti organizzativi e tecnici da curare, sviluppare e gestire, anche alla vista del comune cittadino, talvolta affrettato commentatore, richiedono un notevole impegno di persone, mezzi e dotazioni”.

“INAMMISSIBILE UNA VERSIONE DELLA FIERA RIDOTTA O ‘ZOPPA’ DI EVENTI E SERVIZI”

“In un momento di crisi come questo, dove le risorse pubbliche sono sempre più risicate, i partner e gli sponsor commerciali hanno sempre più margini ristetti e gli adempimenti burocratici appesantiscono notevolmente l’organizzazione dell’evento, la prospettiva o l’idea di svolgere una manifestazione ‘light’, ridotta in termini di investimento e pubblicità, oppure ancora ‘zoppa’ di eventi o servizi non poteva passare al vaglio della nostra Associazione e dell’Amministrazione comunale.

Dello stesso parere e concordi sono anche gli altri organizzatori, pertanto e con enorme dispiacere vogliamo comunicare che la Fiera della Pietra non sarà svolta quest’anno”.

L’IMPEGNO PER FAR TORNARE LA KERMESSE NEL 2020

Tutti gli organizzatori hanno comunque ribadito “l’impegno e la volontà per far sì che questo importantissimo evento si svolga nuovamente nel 2020.

Riteniamo importantissimo ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione della Fiera della Pietra. Ancora grazie agli imprenditori locali, ai volontari e a tutte le associazioni che, con la loro partecipazione economica o con il servizio prestato, sono stati di importante aiuto”.