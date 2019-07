Sul palco di Coumboscuro Antonella Ruggiero e Ginevra Di Marco

Domenica 25 agosto, alle 15.30, la produzione esclusiva “Reino Jano”–concerto evento con Antonella Ruggiero (accompagnata dal fisarmonicista Renzo Ruggiero ed all’arpa da Adriano Sangineto) e Ginevra Di Marco quartet, saliranno sul palco di Coumboscuro calcato nelle edizioni precedenti da Angelo Branduardi e da Cristiano De André sulle orme emotive dell’amicizia tra il padre Fabrizio e Sergio Arneodo.

Sarà un intenso e raro omaggio (primo incontro delle due vocalist) alla “Reino Jano”, Giovanna I d’Angiò, regina di Napoli, Sicilia, Gerusalemme, Acaja, Provenza e Piemonte, tema portante di tutto il Roumiage–incontri Piemonte Provenza 2019.

PREVENDITE

Gli spettacolo e incontri del Roumiage 2019 sono gratuiti. Lo spettacolo “Reino Jano” con Antonella Ruggiero e Ginevra Di Marco del 25 agosto è a ingresso unico, al costo di 15 euro.

I biglietti si possono aacuistare da Coumboscuro C.P. S. Lucio-0171 98707 a Monterosso Grana; Na Bela Grana frazione San Pietro 49; Atl cuneese, via Pascal 7– 0171 690217 a Cuneo; Macelleria Serra, via Roma 48-tel. 0171 619105 a Caraglio; Mondadori via Torino 22-0175 217005 a Saluzzo e Shu abbigliamento, via Sant’Agostino 4-0174 554224 a Mondovì.