Bra, l'ingegner Laura Dellaferrera presidente della rinnovata commissione edilizia

Durante la seduta di ieri, martedì 30 luglio, il Consiglio comunale di Bra ha proceduto alla designazione della nuova Commissione edilizia, alla votazione dei rappresentanti del Consiglio in due consulte comunali e in un tavolo di concertazione e all’elezione, a seguito di modifica del regolamento che ne disciplina l’istituzione, dei membri delle Commissioni consiliari permanenti ‘Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti’ e ‘Ambiente, Ciclo rifiuti e Igiene urbana’.



Commissione edilizia

E’ l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio, composto dal presidente e da otto componenti, tutti eletti dal consiglio comunale sulla base delle candidature pervenute, tra candidati con competenza provata in determinate materie, tra cui valori ambientali e loro tutela, impianti tecnologici e contenimento dei consumi energetici, geotecnica e affari legali (procedure amministrative, in urbanistica ed edilizia). Risultano eletti: gli ingegneri Laura Dellaferrera (presidente), Gianluca Panero, Giuseppe Saglia e Giancarlo Scarzello; l’avvocato Elisabetta Maccagno, il dottor geologo Sergio Rolfo, il geometra Angelo Fasciglione e gli architetti Marco Costamagna e Cinzia Groppo.



Tavolo attività produttive

Sono stati nominati quali membri del Tavolo di concertazione per il lavoro e le attività produttive - istituito nel 2015 al fine di pervenire a una definizione condivisa di obiettivi e di linee generali per lo sviluppo dell’economia locale – i consiglieri Livio Astegiano (Impegno per Bra) in rappresentanza della maggioranza e Sergio Panero (gruppo civico Insieme per Panero) in rappresentanza della minoranza.



Consulta comunale delle Famiglie

Rappresenteranno il consiglio comunale nell’ambito della Consulta Comunale delle Famiglie (organo con funzioni propositive e consultive nei confronti dell’Amministrazione comunale in materia di politiche familiari) Marina Isu (Partito Democratico) per la maggioranza e Luca Cravero (Lega) per la minoranza.



Consulta comunale del Volontariato

Sono stati nominati quali membri della Consulta Comunale del Volontariato (organo con funzioni in materia di politiche inerenti l’azione degli organismi di volontariato operanti sul territorio comunale) i consiglieri Raimondo Testa (Partito Democratico) in rappresentanza della maggioranza e Marco Ellena (Lega) in rappresentanza della minoranza.



Commissioni consiliari permanenti

Il consiglio comunale di Bra si è inoltre espresso in merito a due commissioni consiliari permanenti, che risultano così costituite:



Commissione “Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti”: Marina Isu (Partito Democratico), Livio Astegiano (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra Città per vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Luca Cravero (Lega), Davide Tripodi (Bra Domani), Sergio Panero (Gruppo civico Insieme per Panero) e Annalisa Genta (Coraggio! Si Cambia).



Commissione “Ambiente, Ciclo rifiuti e Igiene urbana”: Raimondo Testa (Partito Democratico), Evelina Gemma (Impegno per Bra), Fabio Bailo (Bra Città per Vivere), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Marco Ellena (Lega), Davide Tripodi (Bra Domani), Sergio Panero (Gruppo civico Insieme per Panero) e Annalisa Genta (Coraggio! Si cambia).



Nei prossimi giorni le due commissioni consiliari permanenti si riuniranno per la prima volta, per eleggere i rispettivi presidenti e vice.