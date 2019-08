Lupo e lince: quali problemi per i pascoli piemontesi?

Riceviamo da parte dell'onorevole di Fratelli d'Italia Monica Ciaburro e pubblichiamo:

Ho provveduto a interrogare, con la collega on. Maria Cristina Caretta, il ministro Centinaio in merito alla ormai gravissima situazione nella quale versano moltissimi greggi delle vallate piemontesi. Il lupo, ed ora pare anche la lince, stanno creando grandi danni agli allevatori. È urgentissimo che il Governo apra un tavolo con la Regione Piemonte e le altre regioni interessate da questi gravi fenomeni. La protezione del lupo non può in alcun modo creare danni così gravi a tutto il sistema dell’allevamento ovino e caprino. Oltre al fatto che si rischia un incrocio tra i lupi ed i cani creando una nuova razza di canidi di difficile gestione sul territorio.