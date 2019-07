Revello: la prima domenica d’agosto c’è la Festa San Firmino (Foto)

Ormai l'appuntamento è fisso: la prima domenica di agosto significa Festa di San Firmino, organizzata nell’omonima frazione del comune di Revello, piccola per estensione e per numero di abitanti ma grande per volontà ed entusiasmo. In occasione della festa patronale viene profuso tanto impegno da parte di tutti i volontari dell’Associazione “Amici di San Firmino” per l'organizzazione di questo evento, che negli anni ha visto crescere esponenzialmente l’affluenza di partecipanti.

Il successo dell’edizione 2018 ha alimentato l’entusiasmo dei numerosi membri dell’Associazione spingendoli anche quest’anno a lavorare alla realizzazione dell’evento.

Gli anni passano ma la passione resta, l'impegno è tanto ma la voglia di stupire è sempre maggiore.

Tra gli obiettivi dell’Associazione c’è la valorizzazione della Frazione di San Firmino; l’area giochi molto utilizzata dai bambini della frazione è un esempio di questo impegno, mantenere viva la frazione e l’aggregazione delle persone.

Come negli anni scorsi, il programma delle giornate di festa è ricco e variegato.

Il parroco don Mariano Tallone (che presiederà per la prima volta le celebrazioni patronali, avendo iniziato il ministero parrocchiale a Revello lo scorso settembre) e i Massari hanno predisposto il calendario degli appuntamenti religiosi della festa, che cominceranno mercoledì 31 luglio alle ore 21 con la Celebrazione di Preghiera, seguirà giovedì 1 agosto alle ore 21 la Santa Messa con fiaccolata.

Domenica 4 agosto “Festa Patronale”: alle 11, Santa Messa solenne per tutta la comunità parrocchiale ed i benefattori.

Lunedì 5 agosto “Giornata del ringraziamento”: alle 11, Santa Messa e Benedizione di trattori ed auto; alle 16, Benedizione dei bambini.

I festeggiamenti si apriranno la sera di venerdì 2 agosto alle ore 23.00 sotto l’imponente tensostruttura che da anni ormai ricopre oltre la metà della superficie della piazza, con la Festa della Birra; sarà ospite il gruppo “Emergenza tributo a Vasco & Liga” e a seguire la serata sarà animata da Alan Caligiuri voce di Radio 105 con il programma “Take Away”, alla consolle il dj set di Don Paolo farà ballare fino al mattino.

Sabato 3 agosto una notte d’estate all’insegna della dance esplosiva: “Do you Wanna Dance”- Ospiti della serata saranno Roberto Molinaro, Dj che vanta collaborazioni con Eifell65 e radio M2O, che porterà sul palco di San Firmino il suo show “Molinhero, i supereroi sono tornati” dove giganteschi muri di luce led, produzioni visive futuristiche, warez robot show, syncro led animation e ledwall faranno da cornice alla sua selezione musicale, in un viaggio sensoriale nel mondo della musica. Prenderà poi il posto in consolle Elena Tanz, pioniera delle donne in consolle che può vantare la collaborazione con Gigi d’Agostino, da lei definito il suo maestro; nel suo curriculum troviamo l’esperienza in radio M20 e molte altre collaborazioni e locali che rievocano notti di divertimento. Nelle sue serate spazia dalla musica dance anni ‘90 fino alla dance di oggi tra cassa e melodia, tra struggenza e felicità con punte techno, il tutto contornato da un tocco di femminilità. Marco Skarika di Radio Number 1 salirà sul palco per continuare a far ballare il piazzale di San Firmino.

Domenica 4 agosto, al calar del sole, a partire dalle ore 20:30, il palco di San Firmino darà l’avvio alla “Queen Night”, una serata tributo dedicata alla leggenda inglese che ha segnato la storia della musica: I Queen.

Lo spettacolo, ricco di teatralità e passione, ripercorre la carriera dei Queen dai primi successi fino alla prematura scomparsa di Freddie Mercury, colorando la show con un’irruenta coreografia, cambio di abiti ed altri importanti fattori simbolo della band inglese.

Seguirà l’animazione con il resident dj Paul Scalettta.

Il pomeriggio di lunedì 5 agosto sarà dedicato ai bambini, che a partire dalle 16,30 potranno divertirsi a rompere i palloncini (premi per tutti i partecipanti) e a giocare animati dallo Staff di San Firmino per poi fare la merenda, offerta dall’Associazione “Amici di San Firmino”, insieme ai loro accompagnatori sotto la tensostruttura.

La serata del lunedì, come da tradizione, vedrà protagonista il fritto di pesce (solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti); salirà sul palcoscenico con uno spettacolo di cabaret il duo comico “Marco e Mauro”, protagonisti del comic show dal titolo “Badola”, pronti ad intrattenere il pubblico con i loro divertenti sketch, in una serata all'insegna dell'allegria e della leggerezza [ingresso gratuito].

Durante le serate di venerdì, sabato e domenica il servizio Self Service, insieme agli sfiziosi piatti di antipasti, proporrà la classica carne alla brace con costine, salsiccia, pollo e patatine, mentre ai tavoli si potranno gustare le ottime pizze preparate dalla pizzeria Piedigrotta di Saluzzo.

Nella serata di lunedì la pizza verrà sostituita da un invitante fritto di pesce cucinato al momento (solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti), mentre rimarrà invariato il servizio self service che, a contorno dell'immancabile carne alla brace e patatine, proporrà una ricca selezione di antipasti e dolci.

I vari piatti, per i quattro giorni della festa, verranno innaffiati dalla nostra selezione di birre, cocktail e molte altre proposte presso il nostro servizio bar, pronto a combattere il caldo anche con gelati e altre dolci gustose proposte.

Per info, dettagli, e navette dai centri urbani consultare la pagina www.facebook.com/festa.sanfirmino

Prenotazioni per fritto di pesce (obbligatoria) ai numeri: 340 72 62 443 - 333 89 63 792 [Chiamate e WhatsApp in pausa pranzo o dopo le ore 18:30]

Prenotazione navette: vedere pagina facebook