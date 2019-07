E’ arrivato nelle valli cuneesi l’alpino che sta attraversando l’Italia a piedi

Ha fatto tappa a Melle in valle Varaita, lunedì sera, accolto dal gruppo locale degli Alpini, Elio Brusamento, il camminatore-alpino, che, partito da Trieste il 25 aprile scorso (data scelta non a caso), si prefigge di attraversare a piedi le “terre di confine” d’Italia percorrendo a piedi 13 mila chilometri in 480 giorni.

Ad accoglierlo, lunedì sera insieme agli alpini, il sindaco Giovanni Fina e la Pro loco, che ha preparato in suo onore un generoso banchetto nell’ala comunale. Ieri (martedì) ha raggiunto il rifugio Meira Garneri nel vallone di Sant’Anna di Sampeyre e oggi (mercoledì) farà tappa a Stroppo in valle Maira. Dalla valle Maira passerà alla valle Stura e poi, attraverso le Marittime, raggiungerà la Liguria e quindi gli Appennini. Nello zaino il minimo indispensabile (peso non superiore ai 15 Kg) per poter compiere ogni giorno almeno 25 Km in qualsiasi condizione meteo.

Una sfida singolare ma al tempo stesso oltremodo impegnativa quella di Brusamento, 66 anni, neopensionato (ha lavorato come manutentore in varie ditte). Veneto di origine, vive a Varmo, in Friuli, da 5 anni. Fisico asciutto, un passato da calciatore in serie C e da maratoneta, ha deciso di conoscere approfonditamente il Belpaese evitando le grandi città per privilegiare i borghi e i piccoli centri situati ai vari confini: ad est come ad ovest, a nord, come a sud.

Conta sulla rete di solidarietà tra gruppi di marciatori e, in questo caso, degli amici alpini, per trovare un tetto (senza pretese, com’è nel sobrio stile alpino) dove dormire o anche solo un prato dove mettere la tendina canadese che porta con sé nello zaino. Sveglia alle 6 del mattino per camminare sul fresco e poter raggiungere la mèta in tempo utile per prepararsi alla notte, ma soprattutto per conversare e intrattenersi con la gente del posto. Annota testimonianze, curiosità, sensazioni ed emozioni allo scopo di realizzare un libro che sarà dedicato appunto alle “Terre di confine”.

Il cronoprogramma che si è dato prevede di affrontare le Alpi e l’Appenino in estate/inizio autunno, ad ottobre le coste della Sardegna e in inverno l’Italia meridionale, prima di iniziare la risalita della penisola che si concluderà a Udine.