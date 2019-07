Variante di Demonte: lunedì 5 agosto il sopralluogo del Governatore Cirio

“Partiamo da un dato. Demonte non può andare avanti così. Vive una situazione di grande sofferenza a causa del forte traffico nel centro storico con il continuo passaggio di tir. Il rischio è far morire un paese”. Non usa mezzi termini il sindaco di Demonte Francesco Arata che spera in una risoluzione veloce del problema.

Il passo più semplice e immediato è fare la variante. Ci sono i finanziamenti e c'è il progetto. Peccato sia tutto fermo dopo il parere negativo del MiBAC per motivi paesaggistici. I dubbi ministeriali scaturirebbero da un troppo invasivo impatto paesaggistico dell’opera riguardante la realizzazione di una galleria sotto la collina del podio.

“A questo punto la partita si gioca a livello nazionale - commenta il primo cittadino -. E molto può fare l'intermediazione del Governatore Cirio che nell'ultimo incontro con il ministro Toninelli ha fatto accenno anche alla variante di Demonte”.

Non a caso, il presidente Alberto Cirio la prossima settimana sarà in Valle Stura per fare un sopralluogo lungo il tracciato previsto dal progetto di variante del paese. Sarà a Demonte lunedì 5 agosto alle 18 ed è probabile anche la presenza dell'assessore ai Trasporti Gabusi.

Intanto l'amministrazione di Demonte ha costituito un “tavolo tecnico unitario” con consiglieri comunali di maggioranza e minoranza per valutare ogni strategia possibile per la risoluzione del problema. “Il paese è unito su questo punto”, conclude il sindaco Arata.