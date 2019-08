Alba: ecco tutti i componenti delle Commissioni del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Alba, nella seduta del 30 luglio, ha provveduto alla nomina dei componenti delle Commissioni permanenti e della Commissione permanente per il Regolamento, che resteranno in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

Il giorno successivo al Consiglio, le Commissioni si sono riunite nelle sale del palazzo comunale di piazza Risorgimento per provvedere tempestivamente alla nomina, al loro interno, dei presidenti e dei vice presidenti.

Con l’istituzione delle Commissioni consiliari l’organismo amministrativo cittadino acquisisce piena funzionalità. L’Ufficio di Presidenza, presieduto da Domenico Boeri e dal vicepresidente Elena Di Liddo, augura un proficuo lavoro ed una fattiva sinergia tra le forze politiche.

Il funzionamento delle Commissioni è regolato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, pubblicato sul sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it alla sezione “Statuto e Regolamenti”.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Competenza in materia di urbanistica, edilizia popolare, edilizia privata, demanio e patrimonio, trasporti, lavori pubblici, viabilità e parcheggi.

Elena Alessandria, Sebastiano Cavalli, Anna Chiara Cavallotto, Olindo Cervella, Alberto Gatto (presidente), Nadia Gomba (vicepresidente), Olinto Magara, Italo Magliano, Mario Marano, Mario Sandri, Daniele Sobrero e Fabio Tripaldi

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - ECOLOGIA E AMBIENTE

Competenza in materia di inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua e del suolo; parchi e giardini; servizi tecnologici; aziende; ecologia e ambiente; politiche agricole.

Stefania Balocco (presidente), Lorenzo Barbero, Sebastiano Cavalli, Anna Chiara Cavallotto (vicepresidente), Elena Di Liddo, Mario Fugaro, Nadia Gomba, Olinto Magara,Rosanna Martini, Gabriele Mutti, Claudio Tibaldi e Fabio Tripaldi.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - AFFARI ISTITUZIONALI, BILANCIO, PERSONALE, ECONOMIA, SERVIZI APPALTATI E IN CONCESSIONE

Competenza in materia istituzionale, di bilancio, programmazione politica delle entrate, personale, annona, controllo sull'andamento del costo della vita - attività produttive e lavorative in genere, servizi appaltati e in concessione.

Stefania Balocco, Lorenzo Barbero, Domenico Boeri, Sebastiano Cavalli, Anna Chiara Cavallotto, Olindo Cervella, Alberto Gatto, Maria L'Episcopo (vicepresidente), Olinto Magara, Claudio Tibaldi (presidente), Fabio Tripaldi, Clelia Vezza.

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - EDUCAZIONE, CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Competenza in materia di: scuole, attività parascolastiche; tempo libero, sport; politiche giovanili e pari opportunità; istituzioni ed iniziative culturali; turismo; sanità; igiene; occupazione; assistenza; pace e tematiche relative.

Elena Alessandria, Domenico Boeri, Sebastiano Cavalli, Anna Chiara Cavallotto, Elena Di Liddo, Maria L'Episcopo, Olinto Magara, Ester Marello, Gionni Marengo (presidente), Rosanna Martini, Mario Sandri, Fabio Tripaldi (vicepresidente).

COMMISSIONE PERMANENTE DEL REGOLAMENTO

Spetta alla Commissione del regolamento: studiare e proporre al Consiglio le modificazioni ed integrazioni che l'esperienza possa suggerire; proporre la soluzione dei quesiti che si presentino in ordine all'interpretazione e all'applicazione del regolamento; esaminare preventivamente tutte le proposte delle norme da inserire nel regolamento, coordinarle in uno schema redatto in articoli, da sottoporre, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

Elena Alessandria, Stefania Balocco, Lorenzo Barbero, Sebastiano Cavalli (vicepresidente), Anna Chiara Cavallotto, Nadia Gomba, Olinto Magara, Mario Marano, Ester Marello, Rosanna Martini (presidente), Daniele Sobrero, Fabio Tripaldi.