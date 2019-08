Alessandra Boccardo nominata vice presidente del cda del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese

L’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese in data 26 luglio 2019, a seguito delle dimissioni del Consigliere Gianluca Bianco di Centallo, rappresentante dei Comuni della Zona Pianura e che ricopriva anche la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha nominato la Consigliera Alessandra Boccardo di Busca, come nuovo Vice Presidente del C.d.A. del CSAC.

Insegnante di scuola dell’infanzia, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione del disciolto Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira di Dronero dal 2004 al 2017. Da gennaio 2018 è Consigliera del C.d.A. del CSAC.

Sempre in data 26 luglio 2019 l’Assemblea dei Sindaci del CSAC ha nominato Consigliere del C.d.A. per la Zona Pianura (Comuni di Beinette, Castelletto Stura, Centallo, Margarita, Montanera, Morozzo e Tarantasca) Mariano Giraudo di Centallo. Pensionato da luglio 2018, ha lavorato prima alle dipendenze dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo in qualità di Operatore Socio Sanitario e poi all’ASL CN1 nel gruppo riabilitativo psichiatrico del Centro Diurno di Dronero