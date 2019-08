Bra, i bus della conurbazione non si fermano ad agosto

Gli autobus della conurbazione di Bra non si fermano ad agosto.

Quest’estate il servizio prosegue non stop con le consuete modalità e orari per tutto il mese di agosto durante il quale sono valide anche le promozioni (tessere viaggio gratuite) per gli over 70 e gli under 18 (che hanno limitazioni orarie, invece, nel periodo scolastico).

Per maggiori informazioni, anche sui nuovi percorsi delle linee urbane ed extraurbane, è possibile rivolgersi all’Ufficio Trasporti del Comune (trasporti@comune.bra.cn.it; 0172.438291) oppure consultare la sezione Trasporti del sito www.comune.bra.cn.it.

Anche l’Ecosportello Rifiuti di Palazzo Garrone non effettua giornate straordinarie di chiusura nel periodo estivo, rispettando il consueto orario: le mattine dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, oltre ai pomeriggi del martedì (13.30–17) e del giovedì (15–18.30).



Lo Sportello Affissioni, Pubblicità e Tosap gestito dalla società Fraternità sistemi onlus situato in piazza Caduti per la libertà 18 sarà invece chiuso al pubblico dal 12 al 16 agosto.

Le telefonate verranno dirottate sul numero della sede della società. Dal 5 agosto al 26 è chiuso al pubblico anche lo sportello Inps ospitato, il lunedì e giovedì, al piano terreno del Palazzo Municipale. Il servizio riprenderà regolarmente il 29 agosto.