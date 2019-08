Garessio: le modalità di ritiro dei rifiuti ingombranti

Una nota ufficiale, al fine di ricordare alla popolazione i passaggi da eseguire per beneficiare del servizio gratuito: così il Comune di Garessio ha informato la cittadinanza circa il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti.

"Dal giugno 2015 - si legge nel documento - è disponibile nel territorio comunale di Garessio il servizio gratuito di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti (materassi, mobili, televisori, frigoriferi, lavatrici, piccoli elettrodomestici): Per usufruirne è necessario prenotare presso l'ufficio tecnico (0174-805650/805651, esclusivamente nei giorni mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12) entro il 2 agosto".

E ancora: "Si ricorda che il materiale dovrà essere esposto fronte strada adiacente al numero civico del residente e che non saranno ritirati più di tre pezzi per utenza (salvo diversi accordi con la ditta) per un massimo di due prenotazioni annuali ad utente".