Mondovì e le sue opere pubbliche: il punto della situazione

Il progetto esecutivo circa la realizzazione della rotonda di via San Bernolfo sarà approvato a giorni, mentre sono stati rifinanziati i marciapiedi di Sant'Anna Avagnina. Aggiudicati, inoltre, i lavori presso la storica sede dell'asilo nido di via Ortigara: si stanno verificando i requisiti d'impresa, poi il via ai lavori a settembre, con tempistiche di fine cantiere entro l'anno corrente (sono già stati rimossi i pavimenti).

Anche per quanto riguarda gli interventi presso il teatro sociale si è in fase di avvio delle procedure d'aggiudicazione, mentre non si ha notizia dei fondi per la riqualificazione del Borgheletto (gli ormai celebri 2 milioni di euro promessi dal Governo Renzi): al momento, si sa soltanto che a ottobre dovrebbero essere trasmessi per il visto i decreti di finanziamento per alcuni dei Comuni in graduatoria. L'auspicio è che il nome di Mondovì figuri in questo novero.