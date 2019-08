Mondovì: Giancarlo Battaglio entra in Consiglio comunale

Come ricordato dal presidente del Consiglio comunale, Elio Tomatis , per Battaglio, che è ora a tutti gli effetti il consigliere più anziano del consesso, si tratta di un vero e proprio ritorno; infatti, in passato aveva ricoperto il ruolo di assessore cittadino ed è dunque abituato a rapportarsi con la gente e con le problematiche quotidiane.

Tomatis ha poi rivolto un augurio all'ormai ex consigliera Boetti: "Non si tratta di una collega qualsiasi, in quanto era stata eletta con un numero considerevole di voti. Angela gode di ampio consenso tra la popolazione e si è approcciata per la prima volta due anni fa al Consiglio comunale, lavorando con abnegazione e passione. A lei il nostro ringraziamento per quanto fatto e un sincero in bocca al lupo per il futuro".