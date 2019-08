Un mese di notizie con Targatocn e Lavocedialba: i principali fatti di luglio 2019

Luglio è stato un mese caratterizzato dalla cronaca nera.

Il mese si apre con un tragico incidente mortale a Novello. A perdere la vita Samuele Vaira, ragazzo di soli 19 anni di Narzole.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 4 luglio l'omicidio-suicidio in pieno centro Cuneo. L'ex socio Germano Sciandra uccide a colpi di pistola il commerciante Marco Deangelis.

Ancora incidenti mortali sulle strade della Granda. L'11 luglio muore un motociclista a La Morra. Nella notte in frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo l'investimento mortale del 17enne Francesco Scarmato.

Grave fatto di cronaca a Cortemilia. Violenze sugli anziani all'ospedale Santo Spirito. Tre dipendenti sottoposti a misure cautelari.

Busca in lutto per la scomparsa di Alessio Zarfi, piccolo bambino di tre anni morto nella serata di giovedì 11 luglio, a seguito di una malattia diagnosticata quando era poco più di un neonato.

Processo Tenda bis, rinviati a giudizio i 16 indagati.

Lunedì 15 luglio pomeriggio di tensioni a Saluzzo con la protesta dei braccianti della frutta. 150 persone hanno invaso il centro cittadino, salendo in Municipio e chiedendo (invano) un incontro col sindaco. Poi il ritorno in centro città e la lunga trattativa con Carabinieri, Digos e Questura, che ha portato all’apertura della struttura in muratura del Foro Boario.

Blitz della Guardia di Finanza di Sanremo all'alba del 17 luglio. Nei guai una finta cooperativa sociale di Cuneo, la Caribù. 4 ordinanze di custodia cautelare. I provvedimenti cautelari, emessi dal Gip del Tribunale di Imperia, hanno colpito tre cittadini piemontesi, i cuneesi Gianni Morra di 62 anni, la convivente Emanuela De Mita di 48, e l'avvocato Guido Tabasso di 67 anni.

Sequestro all’Italgelatine di Santa Vittoria d’Alba. La Procura indaga per inquinamento ambientale aggravato.

Processo firme false di Savigliano relativo alle elezioni comunali del 2014. L'ex sindaco Cussa condannato a un anno di reclusione.

Un uomo è morto schiacciato da un mezzo agricolo di piccole dimensioni a Paroldo. L’uomo stava operando in un appezzamento di terra tra il comune di Parolodo e il Crossodromo sula Sp 54 Ceva-Monesiglio il 20 luglio

Una lettera minatoria viene recapitata all'assessore cuneese Davide Dalmasso. Al centro della missiva il parcheggio interrato di piazza Europa.

Individuato il pirata della strada il pirata della strada che mercoledì 24 luglio, a Dronero, lungo la strada che porta a Montemale, ha urtato un motociclista (S.G., 28enne di Valgrana), per poi darsi alla fuga.

Giovedì 25 luglio, è stato ritrovato il corpo senza vita di Riccardo Biei, l'infermiere di Roccavione in pensione di cui non si avevano notizie da giovedì 4 luglio.

Interventi di soccorso in montagna. Arriva la prima richiesta di risarcimento dall'introduzione della legge regionale

Candidato alle ultime regionali coi Moderati per Chiamparino, Renato Maiolo era stato insultato via social. Ora ha denunciato gli autori di quei commenti. L’avvocato Ponzio: "Attiveremo azioni risarcitorie”.

Si registra una vittima nell’incidente tra auto e moto di domenica 28 luglio a Brossasco, lungo la strada provinciale 8 che risale la vallata, sul rettilineo di fronte al caseificio Val Varaita. Emanuel Taliente Para, classe 1986, di Revello, è deceduto poco dopo l’arrivo presso la struttura ospedaliera torinese.

Una bella notizia per la città di Cuneo. Da ottobre sarà attivato il corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive.

Gara di solidarietà a Cuneo per aiutare il senzatetto Roberto Giordano, derubato della protesi dentaria che gli consentiva di poter masticare il cibo.

Vanno spegnendosi, giorno dopo giorno, le speranze di tifosi e simpatizzanti del Cuneo Calcio di vedere la squadra cittadina calcare i campi di calcio nella prossima stagione.