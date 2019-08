Stabilite le indennità per sindaco, vicesindaco ed assessore, a Rifreddo

Come un po’ in tutti Comuni, anche a Rifreddo l'esecutivo ha deliberato la paga di sindaco, del vice e degli assessori.

Al primo cittadino rifreddese Cesare Cavallo verranno così corrisposti 650 euro lordi mensili mentre al vicesindaco, Elia Giordanino, andranno (sempre al lordo delle tasse) 260 euro ed all'assessore Carla Ponsi 195 euro.

Valori previsti dal decreto ministeriale del 2000 fissa, come valore standard, l’indennità del sindaco di un Comune con popolazione da 1001 a 3000 abitanti nella misura di 1301,47 euro e su questa riparametra quella del vicesindaco e degli assessori.

Cifre che poi vengono ulteriormente dimezzate se i percettori sono lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, come nel caso del primo cittadino rifreddese Cavallo, che quindi vede la sua paga ridursi dai previsti 1301 euro lordi a 650 così come indicato in delibera.