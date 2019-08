I Vigili del fuoco monregalesi sono intervenuti poco fa a Villanova Mondovì per salvare un cane, un giovane Siberian husky.

L’animale è rimasto incastrato ed infilato tra le barre in ferro di un cancello.

I pompieri, una volta giunti sul posto, hanno dovuto tagliare la cancellata, in parte a mano e in parte con cesoie e divaricatore, per non ferire ulteriormente il cane.

Una volta libero, l’husky è stato sedato e preso in carico da un veterinario, che ha prestato le prime cure.