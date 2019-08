L’avviso del Comune di Alba: “Prestate attenzione sul ponte sul Tanaro, il fondo stradale è reso scivoloso dalla presenza di insetti”

Ogni anno, nel mese di agosto, sciami di insetti invadono il ponte sul fiume Tanaro di corso Canale ad Alba.

E’ un fenomeno ricorrente che dura poche notti. Lo scorso anno, ad esempio, nel mese di agosto il fatto era stato ripreso da molti organi di stampa, anche nazionali.

Il video del ponte invaso dalle falene, condiviso in rete su Facebook, era diventato virale. L’infrastruttura era stata chiusa al traffico: un pullman, bloccato dal fondo stradale scivoloso, era riuscito a ripartire soltanto dopo aver montato le catene da neve, grazie anche all’intervento dei Vigili del fuoco

Le farfalle, attratte dalle luci dei lampioni, si alzano in volo dalle acque per poi cadere sull’asfalto, formando un tappeto scivoloso molto pericoloso per il traffico stradale.

In questi giorni gli uffici tecnici comunali hanno provveduto ad avvertire dei rischi apponendo cartelli di segnalazione presso il ponte albertino.

Al fine di prevenire pericoli alla circolazione stradale si consiglia pertanto la massima prudenza.