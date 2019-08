Lutto a Borgo San Dalmazzo: si è spento a 81 anni Carlo Miraglio, papà del missionario ad Haiti padre Massimo

Era ricoverato da metà giugno all'ospedale Santa Croce di Cuneo dopo una caduta in bici sulla strada militare a Festiona.

Purtroppo non ce l'ha fatta Carlo Miraglio, 81 anni, di Borgo San Dalmazzo. È morto questa mattina, giovedì 1° agosto.

Lascia la moglie Silvia Beltrando, il figlio Massimo Miraglio (padre camilliano in missione ad Haiti) e la figlia Cristina (professoressa alle scuole medie borgarine) insieme ai nipoti Martino e Michele.

Carlo Miraglio era molto conosciuto in paese per il suo impegno a sostegno della missione del figlio Massimo. Con la moglie Silvia organizzava iniziative di solidarietà e raccolte di alimenti e farmaci per i bambini di Haiti, in collaborazione con l’associazione Madian Orizzonti di Torino.

Aveva lavorato alla Cartiera Pirinoli di Roccavione e poi alla Michelin di Cuneo.

I funerali saranno celebrati sabato 3 agosto alle 10,30 nella parrocchia di San Dalmazzo.

Giovedì 1 e venerdì 2 agosto alle 18 la recita del rosario alle camere mortuarie; recita del rosario anche venerdì 2 agosto alle 20, in parrocchia a Borgo.